Происшествия

РБКРБКБизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается
 на сайте Следственного комитета.
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Российский бизнесмен, политический и общественный деятель. Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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