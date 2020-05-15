Происшествия
РБКБизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
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с чего всё началось
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.РБК05:17
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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Роскомнадзор уведомил Google о необходимости заблокировать новость на сайте «МБХ Медиа» о том, что реальное число умерших от коронавируса может быть на 70 процентов больше, чем указано в официальной статистике.
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Кабмин ФРГ не комментирует слова Лаврова по делу о хакерской атаке
Правительство ФРГ пока не комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
РИА Новости 06:55
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев
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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
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