с чего всё началось

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.

Футбол Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ.

Общество В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. 4,9K

Армия и оружие Алексей Леонков предупредил о силовой атаке спутников SpaceX Военный эксперт Алексей Леонков, который занимает должность редактора информационно-аналитического журнала «Арсенал Отечества», предупредил общество о силовой атаке, которая с большой долей вероятности может возникнуть со стороны спутников Starlink.

Общество США продлили санкции против Huawei еще на год По мнению законодателей США, напоминает Reuters, введенное в соответствии с законом о чрезвычайной экономической ситуации распоряжение Трампа направлено против китайских произоводителей, в первую очередь - Huawei и ZTE. 1

Футбол Смородская прокомментировала решение «Локомотива» по Семину Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказала свое мнение по поводу решения столичного клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. 3

Технологии Мошенники придумывают новые схемы снятия денег с банковских карт Дальше схема простая: рассказывая о якобы попытке взлома счета или странном списании средств, просят назвать либо данные карты, либо продиктовать код из смс. 24

Автоспорт Стала известна зарплата Даниэля Риккардо в McLaren После ухода из Renault в McLaren в 2021-м Даниэль Риккардо останется одним из самых высокооплачиваемых гонщиков Формулы 1. Гонорар австралийца в Renault по официальным данным составляет 27,5 млн долларов.

Общество Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров). 2,6K

Киберспорт Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 23

Общество РКН требует от Google удалить новость МБХ Роскомнадзор уведомил Google о необходимости заблокировать новость на сайте «МБХ Медиа» о том, что реальное число умерших от коронавируса может быть на 70 процентов больше, чем указано в официальной статистике. 11

Политика Кабмин ФРГ не комментирует слова Лаврова по делу о хакерской атаке Правительство ФРГ пока не комментирует слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. 154

Политика Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.

Общество В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев За отдельную плату продавцы базы предлагают персональные данные автовладельцев, среди которых фамилия, имя и отчество, адрес, дата рождения, номер паспорта, контактные данные. 18

Происшествия В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго» Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 4

Политика Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».

Общество В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. 4