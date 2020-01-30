Общество
REGNUMБизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
В судебной инстанции пояснили, что об этом ходатайствует Следственный комитет РФ, сообщает ТАСС. Также в розыск объявлены два сына бизнесмена, они также обвиняются в растрате. «Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
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