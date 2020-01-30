Общество
REGNUMБизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
В судебной инстанции пояснили, что об этом ходатайствует Следственный комитет РФ, сообщает ТАСС. Также в розыск объявлены два сына бизнесмена, они также обвиняются в растрате. «Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Экономика
Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
Авто
Компания Nissan планирует выпустить новый городской кроссовер
Компания Nissan опубликовала первый тизер нового маленького городского кроссовера, который будет выпускаться для индийского рынка.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Кино
Кино на выходные: «1917», «Маленькие женщины»
Общество
В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю
Общество
В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля
Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Общество
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Здоровье
Эти продукты ни в коем случае нельзя есть при катаракте
На стадии развития катаракты диета поможет удержать стабильное состояние зрения и не допустить быстрого регресса.
Происшествия
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Общество
Работе AliExpress коронавирус не мешает
Китайская торговая площадка AliExpress работает в обычном режиме несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике.
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение Каспийской флотилии
В Дагестане была проведена торжественная церемония передачи Каспийской флотилии первого берегового ракетного комплекса «Бал».
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Армия и оружие
Страхи США: российские подлодки могут их уничтожить за 30 минут
Россия обладает мощнейшими субмаринами, вооружёнными баллистическими ракетами, способными «уничтожить мир за 30 минут», пишет 29 января издание The National Interest.
Наука
Отказ от табака провоцирует рост здоровых клеток
В ходе исследования удалось подтвердить, что отказ от курения не только предотвращает дальнейшее повреждение альвеолярных пузырьков (ткань легких), но и вызывает рост здоровых клеток, что почти не наблюдалось у заядлых курильщиков.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Происшествия
В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом
30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
Авто