Общество

REGNUMREGNUMБизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

В судебной инстанции пояснили, что об этом ходатайствует Следственный комитет РФ, сообщает ТАСС. Также в розыск объявлены два сына бизнесмена, они также обвиняются в растрате. «Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
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