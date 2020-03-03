Смольнинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения обвиняемому в хищениях и легализации денежных средств экс-главе компании «Усть-Луга» Валерию Израйлиту, переведя его из СИЗО под домашний арест. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «Интерфакс».

Обвиняемый в хищениях бизнесмен Израйлит переведен под домашний арест

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