Происшествия
ИзвестияОбвиняемый в хищениях бизнесмен Израйлит переведен под домашний арест
Смольнинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения обвиняемому в хищениях и легализации денежных средств экс-главе компании «Усть-Луга» Валерию Израйлиту, переведя его из СИЗО под домашний арест. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «Интерфакс».
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Суд отправил под домашний арест обвиняемого в хищениях бизнесмена Израйлита
Телеканал Санкт-Петербург06:09
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