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Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно.В источнике

С чего всё началось

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.
ТАСС10:38

Подробнее о событии

Виктора Батурина задержали по новому уголовному делу

РБК13:42

СК завел новое дело против брата миллиардера Елены Батуриной

Forbes08:36

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

ТАСС10:38

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

РИА Новости11:08

Виктору Батурину снова нашли дело

Коммерсантъ08:35

Брат Елены Батуриной задержан

Интерфакс11:27

Адвокат: против Виктора Батурина возбуждено уголовное дело о мошенничестве

BFM.ru07:44
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МИД Чехии опроверг информацию о вызове посла в Москве

МИД Чехии опроверг переданные ранее сообщения информагентств о том, что посол республики в Москве вызван в четверг в МИД России на фоне заявлений Праги по взрывам во Врбетице, сообщила представитель чешского дипведомства Эва Давидова.
РИА Новости10:35