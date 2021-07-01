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Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно.В источнике

С чего всё началось

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.
ТАССвчера в 10:38

Подробнее о событии

Адвокат заявила, что СК будет требовать ареста Виктора Батурина

ТАССвчера в 16:18

СК завел новое дело против брата миллиардера Елены Батуриной

Forbesвчера в 08:36

Виктора Батурина задержали по новому уголовному делу

РБКвчера в 13:42

Адвокат сообщила, что Батурин не признает вину в покушении на мошенничество

РИА Новостивчера в 16:07

Виктору Батурину снова нашли дело

Коммерсантъвчера в 08:35

Брат Елены Батуриной задержан

Интерфаксвчера в 11:27

Адвокат: против Виктора Батурина возбуждено уголовное дело о мошенничестве

BFM.ruвчера в 07:44
Интересное

«Транснефть» выплатит дивиденды в размере 9224,28 рубля на акцию

По итогам собрания акционеров "Транснефти" было принято решение одобрить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 66,87 млрд рублей из расчета 9224,28 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, следует из раскрытия информации компании.
Finam.Ru30 июня в 08:16

CNN: во Флориде семьи части пропавших при обрушении дома отказались от встречи с Байденом

Родственники некоторых людей, пропавших на прошлой неделе при обрушении дома в Серфсайде (штат Флорида), отказались от встречи с президентом США Джо Байденом, посетившим город в четверг.
ТАСС18:08

В Великобритании усталость и потерю аппетита отнесли к симптомам COVID-19

Группа ученых предложила расширить список симптомов для определения случая заболевания коронавирусом в Великобритании, дополнив его такими симптомами, как усталость, диарея, головная боль и боль в горле.
Коммерсантъвчера в 00:49