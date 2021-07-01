В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

РЕН ТВ РЕН ТВ РБК Smotrim.ru Русская Планета Anews 9111.ru ТК Звезда Телеканал 360° Царьград РЕН ТВ РБК Известия ИА Красная Весна RT на русском ПолитРоссия Блокнот.ру Новые Известия Профиль

С чего всё началось Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова. ТАСС вчера в 10:38