Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно.В источнике
С чего всё началось
Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.
ТАСС10:38