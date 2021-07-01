В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

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С чего всё началось Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова. ТАСС 10:38