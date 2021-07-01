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Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

В 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно.В источнике

С чего всё началось

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова.
ТАСС10:38

Подробнее о событии

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

РИА Новости11:08

Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

ТАСС10:38

Адвокат заявила о новом уголовном деле против Виктора Батурина

РБК07:58

Виктору Батурину снова нашли дело

Коммерсантъ08:35

Брат Елены Батуриной задержан

Интерфакс11:27

СК завел новое дело против брата миллиардера Елены Батуриной

Forbes08:36

Адвокат: против Виктора Батурина возбуждено уголовное дело о мошенничестве

BFM.ru07:44
Интересное

Песков заявил, что жесткие меры необходимы при вспышке коронавируса в России

"Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян - это абсолютный приоритет", - заявил представитель Кремля в интервью Первому каналу в четверг.
ТАСС08:24

МИД Чехии опроверг информацию о вызове посла в Москве

МИД Чехии опроверг переданные ранее сообщения информагентств о том, что посол республики в Москве вызван в четверг в МИД России на фоне заявлений Праги по взрывам во Врбетице, сообщила представитель чешского дипведомства Эва Давидова.
РИА Новости10:35