СМИ ИА "Новости УрФО" сообщает о новых мерах поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии. Одной из мер поддержки бизнеса стало решение Президента списать предпринимателям налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года.

Бизнесменам Кургана спишут налоги и страховые взносы за второй квартал

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