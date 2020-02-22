Политика
Lenta.ruБизнесменов предложили внести в Конституцию как передовой класс
Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию внести в основной закон России определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей. Предпринимателей он захотел обозначить как передовой класс, создающий новую Россию.
Читать в источнике
Оценить142
с чего всё началось
Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший нормативный правовой акт, об этом он заявил в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".РИА Новостивчера в 10:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Футбол
В ФК «Сочи» может перейти чемпион мира
Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, защитник Адиль Рами может пополнить состав ФК «Сочи».
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.
Кино
Кирилл Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле
Музыка
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Шоу-бизнес
Билли Айлиш призналась, что перестала читать комментарии в Instagram
Культура
Челябинск борется за право провести международный фестиваль граффити
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Борис Лескин
Происшествия
В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом
В китайской провинции Сычуань обнаружен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета People Daily.
Космос
Масса «заснятой» черной дыры оказалась меньше
Астрофизики из МГУ использовали новый вычислительный подход, с помощью которого смогли определить массу черной дыры в центре галактики M87, основываясь на измерении интенсивности рентгеновского излучения.
Происшествия
В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
Технологии
Бесконтактные NFC-платежи на Xiaomi Mi Band будут работать в России
Остается только дождаться момента, когда Mi Band с модулем NFC в России будет продавать официально.
Гаджеты
В Samsung Galaxy Z Flip нашли неотключаемую рекламу
Футбол
Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Гаджеты
Новый флагман LG засветился в Сети
На сайте Slashleaks опубликовали результаты тестирования смартфона LG V60 ThinQ, который будет являться флагманским устройством южнокорейской компании в этом году.
Здоровье
В 2020 году родовый сертификат станет электронным
Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Общество
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
Культура
Участница «Модного приговора» рассказала о закулисье программы
Напомним, передача с участием жительницы Калуги Лидии Грязновой вышла в эфир Первого канала 19 февраля.
Общество
Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда
В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Общество
Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке
Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Космос
Япония собирается доставить на Землю частичку марсианской луны
В течение следующих трёх лет зонд MMX с помощью имеющихся 11 приборов произведёт съёмку и дистанционное исследование обеих лун Марса, Фобоса и Деймоса, создав подробные карты их поверхности.
Здоровье
Узбекистан получил еще 600 комплектов средств защиты от коронавируса
600 комплектов средств индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса 2019-nCoV были переданы Узбекистану правительством США, сообщает 21 февраля пресс-служба американского посольства в Ташкенте.
Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Происшествия
Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО
Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском
Музыка
Как группа «Альянс» вернулась к своим нью-вейвовым корням
"Альянс" - "Космические сны" - 2020 В прошлом году на фоне всеобщей любви к песне "На заре", случившейся благодаря меметичному винтажному клипу, группа "Альянс" выпустила первый за 25 лет релиз "Хочу летать !".
Автоспорт
Стартовали предсезонные тесты «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в первый день предсезонных тестов показал пятый результат среди всех пилотов.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Политика
«Паны дерутся, а у холопов чубы трещат»: белорусы о конфликте с Россией
Отношения Минска и Москвы осложнены нефтегазовыми, "молочными", "сахарными" и прочими торговыми конфликтами.
Политика
Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.