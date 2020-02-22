Политика

Lenta.ruLenta.ruБизнесменов предложили внести в Конституцию как передовой класс

Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию внести в основной закон России определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей. Предпринимателей он захотел обозначить как передовой класс, создающий новую Россию.
Читать в источнике
Комментировать113
с чего всё началось

Шувалов предложил закрепить в Конституции понятие предпринимательства

Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший нормативный правовой акт, об этом он заявил в ходе пленарного заседания международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
РИА Новостивчера в 10:00

Подробнее о событии

В Конституции могут закрепить определение предпринимательства

RBGвчера в 09:55

Шувалов хочет внести в Конституцию понятие бизнеса как создающий новую РФ передовой класс

ТАССвчера в 12:06

Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как «передовой класс»

Коммерсантъвчера в 11:26

Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс

РБКвчера в 17:02

Бывший вице-премьер Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс

URA.Ruвчера в 17:58

Шувалов предложил закрепить в конституции бизнесменов как «передовой класс»

Forbesвчера в 12:30

Шувалов предложил назвать бизнесменов в Конституции «передовым классом»

News.ruвчера в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Футбол

В ФК «Сочи» может перейти чемпион мира

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, защитник Адиль Рами может пополнить состав ФК «Сочи».
Спорт день за днем вчера в 12:30
Общество

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.
РБК вчера в 22:08
Кино

Кирилл Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле

RT на русском 19 февраля в 08:52
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 19 февраля в 03:20
Шоу-бизнес

Билли Айлиш призналась, что перестала читать комментарии в Instagram

ФАН 19 февраля в 03:03
Культура

Челябинск борется за право провести международный фестиваль граффити

Эхо Москвы в Челябинске 19 февраля в 00:59
Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Борис Лескин

РИА Новости вчера в 13:15
Происшествия

В Китае произошел случай повторного заражения коронавирусом

В китайской провинции Сычуань обнаружен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета People Daily.
Газета.Ru вчера в 06:38
Космос

Масса «заснятой» черной дыры оказалась меньше

Астрофизики из МГУ использовали новый вычислительный подход, с помощью которого смогли определить массу черной дыры в центре галактики M87, основываясь на измерении интенсивности рентгеновского излучения.
Индикатор 19 февраля в 03:02
Происшествия

В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме

РИА Новости вчера в 21:04
Технологии

Бесконтактные NFC-платежи на Xiaomi Mi Band будут работать в России

Остается только дождаться момента, когда Mi Band с модулем NFC в России будет продавать официально.
Astera вчера в 12:39
Гаджеты

В Samsung Galaxy Z Flip нашли неотключаемую рекламу

Актуальные Новости 19 февраля в 06:33
Футбол

Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Спорт-Экспресс вчера в 09:28
Гаджеты

Новый флагман LG засветился в Сети

На сайте Slashleaks опубликовали результаты тестирования смартфона LG V60 ThinQ, который будет являться флагманским устройством южнокорейской компании в этом году.
iXBT.com 18 февраля в 22:30
Здоровье

В 2020 году родовый сертификат станет электронным

Пилотный проект по выдаче электронных родовых сертификатов будет запущен в 2020 году, сообщает Минтруд.
Российская газета 20 февраля в 03:43
Общество

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
РИА Новости вчера в 10:40
Культура

Участница «Модного приговора» рассказала о закулисье программы

Напомним, передача с участием жительницы Калуги Лидии Грязновой вышла в эфир Первого канала 19 февраля.
Калужские Губернские Ведомости вчера в 06:18
Общество

Коронавирус не помешает работе петербургского Форума труда

В этом году к традиционным площадкам для проведения форума – «Экспофорум» и кампус СПбГУ «Михайловская дача» – добавится Таврический дворец.
Петербургский дневник вчера в 09:01
Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 февраля в 11:13
Общество

Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке

Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Газета.Ru вчера в 21:16
Космос

Япония собирается доставить на Землю частичку марсианской луны

В течение следующих трёх лет зонд MMX с помощью имеющихся 11 приборов произведёт съёмку и дистанционное исследование обеих лун Марса, Фобоса и Деймоса, создав подробные карты их поверхности.
3DNews вчера в 03:45
Здоровье

Узбекистан получил еще 600 комплектов средств защиты от коронавируса

600 комплектов средств индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса 2019-nCoV были переданы Узбекистану правительством США, сообщает 21 февраля пресс-служба американского посольства в Ташкенте.
Красная весна вчера в 11:33
Политика

В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах

На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Евразия Daily вчера в 06:12
Происшествия

Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО

Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
REGNUM 19 февраля в 02:12
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

Известия вчера в 13:27
Музыка

Как группа «Альянс» вернулась к своим нью-вейвовым корням

"Альянс" - "Космические сны" - 2020 В прошлом году на фоне всеобщей любви к песне "На заре", случившейся благодаря меметичному винтажному клипу, группа "Альянс" выпустила первый за 25 лет релиз "Хочу летать !".
Ридус вчера в 18:03
Автоспорт

Стартовали предсезонные тесты «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в первый день предсезонных тестов показал пятый результат среди всех пилотов.
Inc-news.ru 19 февраля в 22:32
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Политика

«Паны дерутся, а у холопов чубы трещат»: белорусы о конфликте с Россией

Отношения Минска и Москвы осложнены нефтегазовыми, "молочными", "сахарными" и прочими торговыми конфликтами.
REGNUM вчера в 09:01
Политика

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
РБК вчера в 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное