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РБК
РБК

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х

Следователи предъявили красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в окончательной редакции, сообщается на сайте ведомства. Ему вменяется организация убийства двух человек (пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР).В источнике
С чего всё началось
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение по делу о заказном убийстве местных коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, сообщает
 Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ00:47
Подробнее о событии
Проспект Мира

Быкову предъявили окончательное обвинение в двойном убийстве в 1994 году: «Каждый должен ответить за свое»

Проспект Мира00:58
Newslab.ru

Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства 26-летней давности

Newslab.ru00:06
НГС24

СК предъявил бизнесмену Быкову окончательное обвинение

НГС2400:25
КП - Красноярск

«Поручил убить и помогал скрываться»: Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в Красноярске

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Городские новости. Красноярск

Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение

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ДЕЛА.ru

Быкову предъявили окончательное обвинение

ДЕЛА.ru23:49
Наш Красноярский край

Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства

Наш Красноярский край23:37

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Live24вчера в 12:20
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Какими возможностями обладает ракетный крейсер «Москва»

Главным оружием "Москвы" является ракетный комплекс "Вулкан" дальностью до 550 — 700 км. Гвардейский ракетный крейсер "Москва" впервые после завершения ремонта вышел в море для отработки задач в преддверии скорого старта стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", сообщает Министерство обороны России.
RT на русском00:05
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Росстандарт сообщил о необходимости проведения отзывной кампании, причем акция затрагивает шведские автомобили Вольво, в которых отмечается риск перегрева силовых агрегатов из-за проблем в системе охлаждения.
ToDay News Ufaвчера в 08:42

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ТАСС01:28

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что представители ЛНР зафиксировали множественные взрывы на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе.
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Жена телеведущего ВГТРК Сергея Брилева получила британское гражданство

Навальный подчеркивал, что квартира была куплена без займов и ипотеки, а семья телеведущего ВГТРК никогда не занималась бизнесом: Брилев — журналист гостелеканала, а его жена — занимается общественной деятельностью через семейное НКО.
Snob.ruвчера в 10:57
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