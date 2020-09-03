Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х
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Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х
Следователи предъявили красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в окончательной редакции, сообщается на сайте ведомства. Ему вменяется организация убийства двух человек (пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР).В источнике
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Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства
Наш Красноярский край23:37