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РБК
РБК

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х

Следователи предъявили красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в окончательной редакции, сообщается на сайте ведомства. Ему вменяется организация убийства двух человек (пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР).В источнике
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НГС24

СК предъявил бизнесмену Быкову окончательное обвинение

НГС2400:25
КП - Красноярск

«Поручил убить и помогал скрываться»: Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в Красноярске

КП - Красноярск00:10
ТАСС

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийств

ТАСС23:42
РИА Новости

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве

РИА Новости00:02
ДЕЛА.ru

Быкову предъявили окончательное обвинение

ДЕЛА.ru23:49
Newslab.ru

Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства 26-летней давности

Newslab.ru00:06
Наш Красноярский край

Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства

Наш Красноярский край23:37

Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Автомобильным номерам определили цену
Коммерсантъ18:12
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
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Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссию сотрясают протесты — все новости" "Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице", — сказал Лавров.
REGNUMвчера в 05:04
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