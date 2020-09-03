Лавров: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшие две недели

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссию сотрясают протесты — все новости" "Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице", — сказал Лавров.