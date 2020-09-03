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РБК
РБК

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х

Следователи предъявили красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в окончательной редакции, сообщается на сайте ведомства. Ему вменяется организация убийства двух человек (пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР).В источнике
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НГС24

СК предъявил бизнесмену Быкову окончательное обвинение

НГС2400:25
ТАСС

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийств

ТАСС23:42
Newslab.ru

Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства 26-летней давности

Newslab.ru00:06
РИА Новости

Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве

РИА Новости00:02
ДЕЛА.ru

Быкову предъявили окончательное обвинение

ДЕЛА.ru23:49
КП - Красноярск

«Поручил убить и помогал скрываться»: Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в Красноярске

КП - Красноярск00:10
Наш Красноярский край

Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства

Наш Красноярский край23:37

Минпросвещения призвало регионы не допускать очередей в школы

В ходе совещания заместитель министра просвещения Виктор Басюк подчеркнул, что измерение температуры у учащихся должно осуществляться в просторных школьных рекреациях с разведением потоков детей и соблюдением социальной дистанции.
Российская газета05:41
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАСС03:21
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"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газета04:55
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Хабиб подтвердил бой Порье и Фергюсона на UFC 254

Чемпион главного бойцовского промоушена среди легковесов Нурмагомедов опубликовал в своём Twitter-аккаунте анонс из 4-х поединков предстоящего турнира UFC, где только два из них были объявлены официально.
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Подсчитан точный вклад авиации в глобальное потепление

Выбросы углекислого газа оказались не самым значительным из них: больший вклад в глобальное потепление вносят облака, конденсирующиеся после пролетов, которые препятствуют рассеиванию поднимающегося снизу тепла.
Naked Science06:04

Определились все участники группового этапа Кубка России по футболу

Москва, 3 сентября 2020, 09:00 — REGNUM Участники группового этапа Кубка России по футболу определились по итогам матчей 1/64 финала турнира среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые прошли 2 сентября.
REGNUM02:00

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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