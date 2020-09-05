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Газета.Ru
Газета.Ru

Бизнесмены ФРГ оценил последствия отказа от «Северного потока — 2»

При приостановке строительства газопровода "Северный поток — 2" ряд европейских компаний могут потерпеть огромные средства. С таким мнением выступил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.В источнике
С чего всё началось
По его словам
, которые приводит Tagesschau, отказ от завершения проекта приведёт, в частности, к потере рабочих мест, особенно в восточной части Германии.
RT на русском02:27
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Известия

Немецкие бизнесмены оценили ущерб от отказа от «Северного потока — 2»

Известия01:33
Комсомольская правда

Немецкий бизнес оценил последствия отказа от проекта «Северный поток-2»

Комсомольская правда01:49
Lenta.ru

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

Lenta.ru01:41
RT на русском

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

RT на русском02:27
ФАН

Немецкий экономист оценил потери бизнеса при отказе от СП-2

ФАН00:59
Московский Комсомолец

Бизнес ФРГ оценил последствия отказа от строительства «Северного потока – 2»

Московский Комсомолец00:56
РИА Новости

Немецкий бизнес оценил последствия отказа от «Северного потока — 2»

РИА Новости00:20

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Известия02:10
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Доктор Мясников назвал опасные для россиян традиционные привычки

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Российская газета01:26
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РБК01:44
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Британские ученые разработали определяющий возраст смерти калькулятор

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Evo-rus.com01:55
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