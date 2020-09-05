«Плачешь, как баба»: 5 неочевидных, но частых причин, из-за которых мужчин постоянно бросают женщины

Часто ревность связана с предательством — например, в прошлых отношениях мужчине под носом изменяла его женщина, поэтому сейчас он полностью потерял к ним доверие, — продолжает объяснять Анна.