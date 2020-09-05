Бизнесмены ФРГ оценил последствия отказа от «Северного потока — 2»
При приостановке строительства газопровода "Северный поток — 2" ряд европейских компаний могут потерпеть огромные средства. С таким мнением выступил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес, передает Tagesschau.В источнике
С чего всё началось
По его словам
, которые приводит Tagesschau, отказ от завершения проекта приведёт, в частности, к потере рабочих мест, особенно в восточной части Германии.
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Бизнес ФРГ оценил последствия отказа от строительства «Северного потока – 2»
Московский Комсомолец00:56