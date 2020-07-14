Экономика
Московский Комсомолец ЯмалБизнесмены ЯНАО получат по 15 тыс. на профилактику коронавируса
Предприниматели Ямала могут претендовать на новую субсидию от государства: 15 тыс. рублей на мероприятия по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи бизнесу субсидий на профилактику COVID-19
РИА Дагестан13 июля в 05:38
В Псковской области субъекты МСП могут получить субсидии на средства дезинфекции с 15 июля
Псковское агентство информации13 июля в 05:34
Бизнес и НКО смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику коронавируса
Лезги газет13 июля в 04:06
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