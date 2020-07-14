Предприниматели Ямала могут претендовать на новую субсидию от государства: 15 тыс. рублей на мероприятия по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО.

Бизнесмены ЯНАО получат по 15 тыс. на профилактику коронавируса

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