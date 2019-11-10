с чего всё началось

Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии». Об этом сегодня, 10 ноября, пишут британские СМИ со ссылкой на секретный отчет комитета по разведке и безопасности (ISC) парламента Великобритании.

Киберспорт Состоялась церемония открытия Worlds 2019 Прошла церемония открытия 2019 World Championship по League of Legends.

Происшествия Автобус загорелся на остановке в Барнауле Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Политика Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон сидели рядом с Елизаветой II на концерте Самое почетное место в первом ряду рядом с Елизаветой II занял её старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, и внук королевы принц Уильям с Кейт Миддлтон.

Теннис Итоговый турнир ATP с участием Даниила Медведева стартует в Лондоне Медведев впервые в карьере отобрался на Итоговой турнир АТР, 23-летний теннисист стал первым российским участником соревнований за последние 10 лет, до него отобраться на турнир удалось Николаю Давыденко в 2009 году.

Технологии Разработана технология получения водки из воды и воздуха Заявление про получение водки из воздуха и воды может показаться шуткой, однако специалисты из Air Co занимаются именно этим.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью Папой ребенка стал муж телеведущей - хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.

Единоборства Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл дебютный бой в UFC В предварительном карде события Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, дебютировал в UFC поединком против немца Давида Завады.

Общество В России установили размеры пособий по безработице на 2020 год На официальном портале правовой информации опубликовали документ, согласно которому пособие по безработице в России на 2020 год останется на прежнем уровне.

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Общество Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер» В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».

Футбол «Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче молодежного первенства России "Краснодар" на выезде нанес поражение московскому "Локомотиву" в матче 16-го тура молодежного первенства России по футболу.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Авто В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).

Политика Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

Шоу-бизнес Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Авто Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata Североамериканское представительство компании Hyundai объявила о том, что на высокопроизводительный хэтчбек Veloster N 2020 модельного года действуют специальные предложения.

Политика В партии Зеленского сменился глава Во главе партии президента Украины Владимира Зеленского встал Александр Корниенко.

Экономика РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ «Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Экономика Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.