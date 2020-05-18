Общество

Экспресс газетаЭкспресс газетаБизнесмены определили самые пострадавшие от коронавируса отрасли

Предприниматели составили антирейтинг пострадавших секторов экономики. Компания-разработчик программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан» провела опрос среди представителей малого и среднего бизнеса и составила список отраслей экономики, которые наиболее сильно пострадали от пандемии.
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Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Проблемы в индустрии моды и красоты отметили 61,6% участников исследования, в производственной сфере — 48,5%. Всего в опросе «Мегаплана» приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса.
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