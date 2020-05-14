Российские предприниматели, у которых есть задолженность по налогам, смогут получить субсидию на зарплаты для сотрудников в размере одного МРОТ на каждого. Однако это станет возможным, если долги будут погашены к моменту подачи заявления.

Бизнесмены получат субсидию на зарплаты при погашении долга по налогам

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