Коронавирус
News.ruБизнесмены получат субсидию на зарплаты при погашении долга по налогам
Российские предприниматели, у которых есть задолженность по налогам, смогут получить субсидию на зарплаты для сотрудников в размере одного МРОТ на каждого. Однако это станет возможным, если долги будут погашены к моменту подачи заявления.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Предприниматели получат субсидию на зарплаты при погашении налоговых долгов
Аргументы и Фактывчера в 06:13
Глава ФНС разъяснил порядок получения субсидий на выплату зарплат для должников
Известиявчера в 04:54
ФНС: Бизнес с задолженностью по налогам сможет получить субсидию при погашении долга до подачи заявления
Агентство Москвавчера в 04:43
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Общество
Свердловский Роспотребнадзор призвал не смягчать режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских призвал отказаться от смягчения "режима самоизоляции".
REGNUM 02:34
Технологии
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники продолжают придумывать новые способы, чтобы получить доступ к интернет-банкам россиян.
Аргументы недели 00:33
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Здоровье
В РФ число вакансий в медучреждениях выросло вдвое
С января по апрель 2020 года количество вакансий для врачей в российских бюджетных медицинских учреждениях увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
РЕН ТВ вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Брэд Питт признался, что жалеет о расставании с Дженнифер Энистон
После развода Питта с Анджелиной Джоли многие поклонники надеялись на воссоединение актера с его бывшей женой Дженнифер Энистон.
Экономика сегодня 00:12
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Экономика
ОСК получит из бюджета 30 млрд руб. на выплату кредитов
13 мая на совещании у президента, посвященном поддержке авиаотрасли, Юрий Борисов сообщил, что утверждена программа оздоровления ОАК, проблемная задолженность которой — 400 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия вчера в 12:46
Общество
Россиян призвали еще немного подождать тепла
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что резкого потепления в Европейской части России в ближайшие дни ожидать не стоит, и придется подождать тепла еще немного.
Lenta.ru 01:53
Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия 13 мая в 13:58
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Экономика
Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru вчера в 18:50
Политика
Саакашвили предложил Украине отказаться от кредитов МВФ
Киев, 15 мая 2020, 08:17 — REGNUM Украина уже достаточно сильная, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), заявил председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили 14 мая в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 01:17
Политика
Президент Украины продлил запрет на российские соцсети и сайты
Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" (даже бухгалтерия "1С") под запрет попали в 2017 году при тогдашнем президенте Петре Порошенко.
Вести.Ru вчера в 19:10
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
Здоровье
В Китае за сутки выявили 15 новых случаев коронавируса
Как сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, шесть из семи новых случаев являются локальными, они зарегистрированы в провинции Цзилинь.
RuNews24.ru 13 мая в 01:10
Общество
Родители Архангельской области начали оформлять «карантинные» выплаты на детей
Производить единовременную выплату начнут с 1 июня 2020 года, но обращаться за назначением денежной помощи можно вплоть до 1 октября 2020 года.
Медиапортал Правда Севера 13 мая в 07:21
Политика
Захарова прокомментировала возможность лишения аккредитации NYT и FT
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times, которые сообщили, что Россия занижает смертность от коронавируса, является крайней мерой, такие шаги не свойственны Москве.
Московский Комсомолец 13 мая в 16:23
Политика
Трамп требует допросить Обаму в сенате США по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп обратился к председателю судебного комитета Сената Линдси Грэму с просьбой вызвать на дачу показаний экс-главу Белого дома Барака Обаму.
Газета.Ru вчера в 16:16
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Политика
Архангельская область может объединиться с Ненецким автономным округом
В среду, 13 мая, меморандум о намерении объединить регионы подписали временно исполняющие обязанности губернаторов Александр Цыбульский (Архангельская область) и Юрий Бездудный (НАО).
BFM.ru 13 мая в 22:12
Авто
В России начались продажи Bentley Continental GT V8
Британский бренд привез в Россию роскошный Continental GT третьей генерации с двигателем V8.
Авторамблер вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда вчера в 14:35
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия вчера в 03:20
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
Общество
Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок
"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос 13 мая в 07:02