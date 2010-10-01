Общество
Взгляд.руБизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа
Представители крупных компаний из Российского союза промышленников и предпринимателей готовы оплатить возвращение в Россию россиян, застрявших за рубежом из-за закрытия границ, сообщил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, это добровольная социальная нагрузка для деловых кругов.
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с чего всё началось
Представители крупных компаний, входящие в Российский союз промышленников и предпринимателей, готовы помочь деньгами возвращению в Россию сограждан, которые застряли за рубежом из-за остановки транспортного сообщения и закрытия границ. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин.Интерфакс10:01
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В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек
В России временно приостановили работу 37% торговых точек, подсчитали в ИT-компании «Эвотор» (данные есть в распоряжении РБК).
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По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Общество
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Политика
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Общество
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Во понедельник, 30 марта, у заведующего отделением травматологии гатчинской ЦРБ обнаружили коронавриусную инфекцию.
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Общество
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В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса
Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике княжеского дворца.