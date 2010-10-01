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Взгляд.руВзгляд.руБизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа

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Представители крупных компаний из Российского союза промышленников и предпринимателей готовы оплатить возвращение в Россию россиян, застрявших за рубежом из-за закрытия границ, сообщил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, это добровольная социальная нагрузка для деловых кругов.
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Крупные бизнесмены предложили оплатить возвращение застрявших за границей россиян

Представители крупных компаний, входящие в Российский союз промышленников и предпринимателей, готовы помочь деньгами возвращению в Россию сограждан, которые застряли за рубежом из-за остановки транспортного сообщения и закрытия границ. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин.
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Шохин Александр Николаевич
Российский общественный деятель
Российский государственный, политический и общественный деятель. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
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