Представители крупных компаний, входящие в Российский союз промышленников и предпринимателей, готовы помочь деньгами возвращению в Россию сограждан, которые застряли за рубежом из-за остановки транспортного сообщения и закрытия границ. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин.

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Представители крупных компаний из Российского союза промышленников и предпринимателей готовы оплатить возвращение в Россию россиян, застрявших за рубежом из-за закрытия границ, сообщил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, это добровольная социальная нагрузка для деловых кругов.

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