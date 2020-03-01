Общество

Взгляд.руВзгляд.руБизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа

Представители крупных компаний из Российского союза промышленников и предпринимателей готовы оплатить возвращение в Россию россиян, застрявших за рубежом из-за закрытия границ, сообщил глава РСПП Александр Шохин. По его словам, это добровольная социальная нагрузка для деловых кругов.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Крупные бизнесмены предложили оплатить возвращение застрявших за границей россиян

Представители крупных компаний, входящие в Российский союз промышленников и предпринимателей, готовы помочь деньгами возвращению в Россию сограждан, которые застряли за рубежом из-за остановки транспортного сообщения и закрытия границ. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин.
Интерфакс10:01

Подробнее о событии

Россиянам помогут вернуться домой

УтроNews13:58

РСПП готов оплатить возвращение застрявших за рубежом россиян

Право.ру12:25

Крупные бизнесмены предложили оплатить возвращение застрявших за границей россиян

Интерфакс10:01

Крупные бизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа

Мой Брянск11:36

Бизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа

Взгляд.ру11:03

Бизнес предложил оплатить возвращение россиян из-за рубежа

BFM.ru10:48

Российские бизнесмены могут оплатить возвращение сограждан из-за границы

Моя Москва.онлайн11:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Общество

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 14:40
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Общество

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.
Piter.tv 13:01
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
Армия и оружие

National Interest назвал основных врагов Пентагона

Военное дело вчера в 06:03
Происшествия

У фельдшера из Челябинской области выявили коронавирус

Новая бригада справляется с оказанием медицинской помощи жителям района, — уточнили в пресс-службе областного минздрава.
Вечерний Челябинск 08:57
Футбол

Появились фото новой формы сборной России

Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.
Бомбардир.ру 13:05
Политика

Генсек ООН предложил напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с пандемией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил по примеру США напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП, чтобы помочь развивающимся странам в борьбе с коронавирусом и преодолении его экономических последствий.
ТАСС 14:23
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Газета.Ru 14:22
Экономика

ЦБ приостановит покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 11:32
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Губерния-33 10:21
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Культура

Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости

Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».
Inc-news.ru 29 марта в 22:51
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Происшествия

В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей

Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
РИА Новости 07:53
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук получили звания народных артисток

Актрисы Анна Ковальчук и Мария Миронова были удостоены звания народного артиста Российской Федерации.
Народные новости 02:43
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

Власти ввели режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о вводе жестких мер самоизоляции, как в Москве, 31 марта данный указ опубликован на сайте правительства области.
ИА Красная Весна 08:13
Политика

«Голос» нашел агитацию в материалах ЦИК к голосованию по Конституции

Ряд распространяемых ЦИК и региональными комиссиями материалов носят агитационный характер, нарушают принцип беспристрастности организаторов общероссийского голосования и действующее законодательство, настаивают в «Голосе».
Ведомости 02:11
Общество

В России 26 регионов ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью еще 24 региона России ввели на своих территориях режим самоизоляции из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 23:41
Общество

В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
ТАСС 13:24
Общество

Режим самоизоляции ввели в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
ТАСС 14:34
Происшествия

Генпрокуратура поручила выяснить причины обрушения моста в Петербурге

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Санкт-Петербурга провести проверку по факту обрушения части пешеходной зоны Славянского моста.
Известия 10:16
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шохин Александр Николаевич
Российский общественный деятель
Российский государственный, политический и общественный деятель. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное