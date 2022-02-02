Будьте в Плюсе

Бизнесмены увидели риски в предложениях ФАС по ужесточению требований к инвестициям

Об этом говорится в письмах исполнительного директора ассоциации Александра Шевчука, которые он отправил 1 февраля первому вице-премьеру Андрею Белоусову, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому.
РБК
РБК направил запросы в аппарат Белоусова и пресс-службу правительства.
РБК
Обеспечение безопасности является одной из ключевых задач государства, но и без поправок ФАС можно добиться целей, указанных в поправках ФАС, подчеркивает Шевчук.
РБК
Помимо обязанности вернуть контрагенту все полученное по сделке, предусматривается возможность лишения иностранного инвестора права голоса на общем собрании акционеров.
РБК

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