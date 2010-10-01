Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато. По версии газеты «Деловой Петербург», он входит в топ-200 богатейших бизнесменов города: в 2019 году он занял 171-е место в рейтинге с состоянием 4,4 млрд руб.

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

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