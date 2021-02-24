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Бизнесу могут ограничить дивиденды при отказе ликвидировать ущерб природе

Власти могут создать механизм ограничения на выплату дивидендов для компаний, которые не ликвидируют вред окружающей среде. Разработать его до 1 марта поручила вице-премьер России Виктория Абрамченко, сообщил РБК со ссылкой на копию протокола по итогам ее совещания.В источнике
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С чего всё началось

Власти предложили ограничить дивиденды для разрушающих природу компаний

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 1 марта доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде», предусмотрев в них механизм ограничения на выплату дивидендов.
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