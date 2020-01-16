Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими вице-премьерами сообщил о решении перенести малому и среднему бизнесу сроки уплаты налогов и сборов на полгода.

Бизнесу на шесть месяцев отложили уплату налогов

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