Получить субсидию на выплату зарплат теперь можно после погашения задолженности по налогам, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на канале "Россия 24". Он пояснил, что одним из условий получения господдержки было отсутствие долгов на 1 марта.

Компаниям выплатят субсидию на зарплаты в случае погашения долгов

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