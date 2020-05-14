Экономика
РИА НовостиПервые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, позавчера ведомство направило в Казначейство оформленные и проверенные заявления бизнеса на эту субсидию.
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с чего всё началось
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.РБКвчера в 05:41
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ru13 мая в 06:55
Даниил Егоров: Выплаты по субсидии уже получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей
Агентство Москвавчера в 04:45
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Левандовский назвал пять лучших нападающих в мире – в списке нет Месси
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский назвал свой рейтинг пяти лучших форвардов мира, передает источник.
ProstoProSport вчера в 23:20
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В России резко упали объемы сбережений граждан
По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
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Основатель Respawn заявил, что студия не работает над новой Titanfall
CyberSport.ru вчера в 22:46
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Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического агентства выявили нетипичное течение коронавирусной инфекции.
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REGNUM 01:21
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
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Мировой экономике спрогнозировали потери почти в 9 триллионов долларов
«Мировая экономика может понести убытки в размере от 5,8 триллиона до 8,8 триллиона долларов США, что эквивалентно 6,4-9,7 процентам глобального валового внутреннего продукта, в результате пандемии новой вызываемой коронавирусом болезни», — отмечается в документе.
Lenta.ru 01:13
Политика
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Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru 13 мая в 02:18
Политика
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Например, видный сенатор-республиканец Линдси Грэм является как автором нескольких антироссийских законопроектов, так и главным сторонником введения санкций против Китая, и если предположить, что в обоих случаях будет использован один и тот же стандарт, то никаких шансов избежать санкций у Пекина нет.
РИА Новости 01:00
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru вчера в 17:08
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Общество
В сети обнаружили десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей
В интернете на фоне новостей о выплат пособий семьям с детьми начали появляться десятки мошеннических сайтов на данную тематику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.
Rambler News Service вчера в 05:12
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Футбол
Николич сменит Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
«Локомотив» принял решение не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Soccer.ru вчера в 10:33
Здоровье
В РФ число вакансий в медучреждениях выросло вдвое
С января по апрель 2020 года количество вакансий для врачей в российских бюджетных медицинских учреждениях увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
РЕН ТВ вчера в 19:39
Автоспорт
Босс Ferrari объяснил, зачем поменял Феттеля на Сайнса
Руководитель команды Формулы 1 Ferrari ответил на вопрос, почему не стал продлевать контракт с Себастьяном Феттелем.
Motorsport.com Россия вчера в 23:30
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
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Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Общество
Власти Коми смягчат режим самоизоляции
Фото Виктора Бобыря Как сообщил в видеообращении 14 мая врио главы Коми, в регионе можно будет гулять и заниматься спортом на улице, но не более чем по два человека.
ИА БНК вчера в 11:55
Общество
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Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Экономика
Судостроительным заводам облегчат долговую нагрузку на 30 млрд рублей
Большая проблемная задолженность накопилась у Амурского (в 2019 г. просил о докапитализации на 14 млрд руб.) и у Хабаровского судостроительных заводов.
Ведомости вчера в 20:32
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Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Политика
В США намерены вернуть производство ряда лекарств на свою территорию
Вашингтон, 15 мая 2020, 06:46 — REGNUM США намереваются производить некоторые лекарства только на своей территории.
REGNUM вчера в 23:46
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Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
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Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
Общество
В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса
Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 01:59