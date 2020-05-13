Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам

Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. Всего в этих компаниях работают 1 619 000 человек. Об этом журналистам рассказали в ФНС России.
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

Сделали решающий штат

Российская газета11:30

Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Интерфаксвчера в 06:44

Даниил Егоров: Выплаты по субсидии уже получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей

Агентство Москва04:45

ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников

Вести.Ruвчера в 06:55

В Ярославле затягивается получение субсидии для пострадавших отраслей

REGNUMвчера в 05:52

По данным ФНС, субсидии в один МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. ИП

Финмаркет07:12

Как идет процесс получения субсидии в виде одного МРОТ на сотрудника?

BFM.ruвчера в 04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Происшествия

Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите

Газета.Ru вчера в 08:12
92
Политика

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru 17:49
547
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 13:32
4,2K
Шоу-бизнес

Тарасов признался, что покупал переписку Бузовой

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов рассказал, почему бросил Бузову.
Gazeta.SPb 18:14
7
Политика

Украинцы, белорусы и казахи обратились в посольство РФ за помощью

За содействием в выезде в Россию для воссоединения с семьями обращаются в посольство РФ в США граждане Украины, Белоруссии и и Казахстана.
РЕН ТВ 21:44
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
1,3K
Экономика

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
4
Происшествия

СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей

Российская газета 11:13
2
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Напомним, что в комиссии Госдумы попросили МИД РФ принять меры в отношении к изданиям NYT и Financial Times после публикации материалов о коронавирусе в России.
Piter.tv 01:05
8
Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
320
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
78
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
408
Экономика

Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом основных индексов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в четверг несмотря на публикацию данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
ТАСС 17:09
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
26
Политика

Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
306
Происшествия

На Курилах введён режим ЧС из-за коронавируса

Южно-Сахалинск, 15 мая 2020, 05:03 — REGNUM На Курилах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 22:03
9
Экономика

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru 18:50
6
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
162
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Экономика

Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии

Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.
Российская газета 03:30
29
Игры

Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King

Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.
News.ru 09:39
Авто

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 12 мая в 05:00
241
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском 12 мая в 16:57
6,5K
Автоспорт

Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren

Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо.
Somanyhorses 06:53
Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
59
Игры

Создатель Mafia не знал о разработке ремейка

NewInform 07:25
Здоровье

В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака

Врачи Приморского краевого онкологического диспансера с 13 мая начали применять уникальные методы лечения пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщает в пятницу правительство региона.
РИА Новости 21:49
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Газета.Ru вчера в 14:05
2
Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
697
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия 20:54
274
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное