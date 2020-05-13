Экономика
Российская газетаБизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. Всего в этих компаниях работают 1 619 000 человек. Об этом журналистам рассказали в ФНС России.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
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Происшествия
Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите
Газета.Ru вчера в 08:12
Политика
Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru 17:49
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 13:32
Шоу-бизнес
Тарасов признался, что покупал переписку Бузовой
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов рассказал, почему бросил Бузову.
Gazeta.SPb 18:14
Политика
Украинцы, белорусы и казахи обратились в посольство РФ за помощью
За содействием в выезде в Россию для воссоединения с семьями обращаются в посольство РФ в США граждане Украины, Белоруссии и и Казахстана.
РЕН ТВ 21:44
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
Происшествия
СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей
Российская газета 11:13
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Напомним, что в комиссии Госдумы попросили МИД РФ принять меры в отношении к изданиям NYT и Financial Times после публикации материалов о коронавирусе в России.
Piter.tv 01:05
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
Экономика
Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом основных индексов
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в четверг несмотря на публикацию данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
ТАСС 17:09
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
Политика
Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Происшествия
На Курилах введён режим ЧС из-за коронавируса
Южно-Сахалинск, 15 мая 2020, 05:03 — REGNUM На Курилах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 22:03
Экономика
Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru 18:50
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным у россиян в самоизоляции
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:57
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Экономика
Сенатор предложил заморозить тарифы на свет и газ из-за пандемии
Тарифы на газ и электричество в этом году следует заморозить из-за падения доходов россиян, считает член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов, сообщает РИА Новости.
Российская газета 03:30
Игры
Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King
Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.
News.ru 09:39
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня 12 мая в 05:00
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодёжных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после размещения в соцсетях комментария о помощи семьям с детьми.
RT на русском 12 мая в 16:57
Автоспорт
Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren
Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо.
Somanyhorses 06:53
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Игры
Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
NewInform 07:25
Здоровье
В Приморье начали применять уникальный метод лечения рака
Врачи Приморского краевого онкологического диспансера с 13 мая начали применять уникальные методы лечения пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщает в пятницу правительство региона.
РИА Новости 21:49
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Газета.Ru вчера в 14:05
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25