Экономика
Российская газетаБизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. Всего в этих компаниях работают 1 619 000 человек. Об этом журналистам рассказали в ФНС России.
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Глава ФНС: МСП начнут получать субсидии 1 МРОТ на сотрудника 13-14 мая
Интерфакс - Россиявчера в 07:39
ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
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Здоровье
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ТАСС 03:00
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Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Минздрав признал коронавирус особо опасным для людей с болезнями почек
Коронавирус SARS-CoV-2 очень опасен для людей с хроническими заболеваниями почек, которые в период эпидемии стали одной из самых уязвимых групп населения.
РБК 03:36
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
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Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
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Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
Здоровье
Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
В России отменили обязательные экзамены для девятиклассников
«Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике», - сказано в сообщении.
Пенза-Пресс вчера в 09:08
Общество
Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в своем выступлении просил рассмотреть возможность поэтапно снять региональные карантинные меры, пересказали «Ведомостям» три человека, близкие к разным участникам совещания.
Ведомости 01:47
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Кинопродюсер и бизнесмен Сэм Клебанов предположил, что Швеция, отказавшаяся вводить карантин из-за коронавируса, может стать примером для других стран.
Рамблер вчера в 11:51
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в коме по неназванной причине
Gazeta.SPb вчера в 16:34
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Происшествия
Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Рамблер 12 мая в 11:26
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Игры
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RuNews24.ru 02:01
Политика
Депутат ХМАО оценил вероятность создания «большой Тюменской области»
Напомним, ранее депутат Госдумы от Тюмени Павел Дорохин (фракция КПРФ) допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в один федеральный субъект уже к 2021 году.
ИА Красная Весна 04:31
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Технологии
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Обновление Windows 10 May 2020 Update выпустят для всех на будущей неделе, хотя разработчики уже получили доступ к версии.
Игромания.ру 04:12
Политика
Россия поставила гуманитарную помощь КНДР в виде 25 тысяч тонн зерна
КНДР получит уникальную гуманитарную помощь. Россия поставила 25 тысяч тонн зерна в качестве поддержки республике.
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Общество
Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:42
Финансы
Сбербанк одобрил зарплатных кредитов на 21,2 млрд рублей
Сбербанк получил от бизнеса заявок на зарплатные кредиты на сумму более 42 миллиардов рублей, при этом выдал ссуд на 13 миллиардов рублей из одобренных 21,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.
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Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
В Самарской области за сутки выявили 66 новых носителей SARS-CoV-2
Самара, 12 мая 2020, 12:09 — REGNUM Еще 66 носителей коронавируса выявили в Самарской области за сутки.
REGNUM 12 мая в 05:09