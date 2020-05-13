с чего всё началось

Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. Всего в этих компаниях работают 1 619 000 человек. Об этом журналистам рассказали в ФНС России.

Кино Вышел трейлер «Неистового» с Расселом Кроу В Сеть выложили трейлер психологического триллера "Неистовый" с Расселом Кроу в главной роли, сообщает NME. 4

Общество Цифровые пропуска на Сахалине ввели, чтобы не оплачивать обсервацию Sakh.com стало известно об истинных причинах введения цифровых пропусков в Сахалинской области.

Общество Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными. 149

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,2K

Игры Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.

Политика Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram из-за санкций Прежде соцсеть уже удаляла аккаунт Кадырова. В первый раз страницы главы Чечни в Facebook и Instagram заблокировали в декабре 2017 года. 816

Общество Жителям Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице Власти Республики Коми смягчили режим ограничений и разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое. 22

Политика Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года. 8

Фигурное катание Роднина жестко ответила на критику Тарасовой Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской. 1

Культура Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.

Гаджеты Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum В бизнес-партнерстве с корейским мобильным оператором SK Telecom компания Samsung Electronics представила первый в мире квантовый смартфон Galaxy A Quantum. 3

Политика Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.

Общество ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге. 11

Политика Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России «Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она. 313

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной. 602

Общество Кудрявцев назвал банкротство «Ведомостей» альтернативой продаже издания Альтернативой продажи, по мнению Кудрявцева, может быть только банкротство и закрытие «Ведомостей».

Общество Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки. 37

Футбол Клубы серии A проголосовали за возобновление сезона 13 июня Клубы итальянской серии A проголосовали за возобновление сезона-2019/20 13 июня, сообщает Football Italia.