Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам

Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. Всего в этих компаниях работают 1 619 000 человек. Об этом журналистам рассказали в ФНС России.
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с чего всё началось
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил
 глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
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