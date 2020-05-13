Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам

Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. Всего в этих компаниях работают 1 619 000 человек. Об этом журналистам рассказали в ФНС России.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников

Вести.Ru13 мая в 06:55

По данным ФНС, субсидии в один МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. ИП

Финмаркетвчера в 07:12

Даниил Егоров: Выплаты по субсидии уже получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей

Агентство Москвавчера в 04:45

Сделали решающий штат

Российская газетавчера в 11:30

В Ярославле затягивается получение субсидии для пострадавших отраслей

REGNUM13 мая в 05:52

Субсидии на зарплаты малому бизнесу пообещали перечислить с 13-14 мая

Интерфакс13 мая в 06:44

Как идет процесс получения субсидии в виде одного МРОТ на сотрудника?

BFM.ru13 мая в 04:34
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Здоровье

Стали известны результаты лечения плазмой пациентов с коронавирусом

Первый опыт лечения больных коронавирусом при помощи плазмы крови выздоровевших в Федеральном медико-биологическом агентстве был эффективен только у 8 пациентов из 20, вместе с тем у заражённых в крайне тяжелом состоянии эффекта вовсе не было.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
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Энергетика

Brent на Лондонской бирже выросла более чем на 5%

В рамках торгов на Лондонской бирже ICE стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась более чем на 5%.
Газета.Ru вчера в 12:54
Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera вчера в 07:11
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Экономика

Собственник крупнейшего месторождения палладия в Мурманской области ожидает получения лицензии

В Мурманской области продолжается работа по разработке крупнейшего в мире месторождения палладия, расположенного в Фёдоровой тундре.
Би-порт вчера в 02:08
Кино

Создатели «Аватара 2» опубликовали кадр со съемок в бассейне с Уинслет

iReactor вчера в 04:54
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Политика

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском вчера в 16:10
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Общество

Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
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Экономика

Опубликован рейтинг стран Европы по богатству женщин

Россия занимает 11-ю строчку среди стран Европы по объему богатства, находящегося в руках женщин – этот показатель составляет 320 млрд долларов, говорится в исследовании BCG из серии Women in Wealth «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии».
Взгляд.ру 00:17
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Наука

Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник

ТАСС Наука 13 мая в 08:36
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек

Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM 00:23
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Экономика

Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

Вместе с венесуэльской компанией ННК создал совместное предприятие PetroMiranda с долями участия 60 и 40% соответственно.
РБК вчера в 10:16
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Политика

Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
1,3K
Экономика

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Общество

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость Financial Times о смертности от Covid-19 в России

Роскомнадзор направил Google уведомление с требованием заблокировать на сайте издания «МБХ медиа» новость, написанную на основе материала Financial Times, в которой говорилось, что реальное число умерших от коронавируса в России может быть выше официальных данных.
Дождь вчера в 18:06
Футбол

Тренер «Аугсбурга» пропустит следующий матч из-за нарушения карантина

Главный тренер "Аугсбурга" Хайко Херрлих будет вынужден пропустить ближайший матч чемпионата Германии по футболу с "Вольфсбургом" из-за нарушения правил карантина, сообщается на сайте немецкого клуба.
РИА Новости вчера в 17:51
Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Общество

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
13
Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
194
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
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Здоровье

Как врачи телемедицинского центра помогают пациентам с COVID-19

На сегодняшний день специалисты телемедицинского центра провели уже более 170 тысяч онлайн-консультаций для 45 тысяч пациентов.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:06
3
Технологии

Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян

Злоумышленники придумали новый способ получения доступа к интернет-банкингу россиян на фоне самоизоляции — они представляются сотрудниками банков и просят установить на смартфон программу для удаленного доступа, рассказала РИА Новости менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.
ПРАЙМ вчера в 22:15
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Футбол

Суд отказал лидерам 2-й лиги Нидерландов в повышении в классе после досрочного завершения сезона

Суд в Нидерландах оставил в силе решение Королевского футбольного союза о том, что лидеры второго дивизиона «Камбюр» и «Де Графсхап» не получат путевки в Эредивизи в связи с досрочным завершением сезона из-за пандемии коронавируса.
Sports.ru вчера в 21:58
Авто

Закупиться перед кризисом: продажи Mercedes, Lexus и Porsche в Татарстане бьют все рекорды

БИЗНЕС Online 01:00
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 11 жителей Кемеровской области, информирует губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:52
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,5K
Общество

Собянин назвал срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости вчера в 14:45
455
Политика

Россиянам разрешили голосовать на выборах дистанционно

Госдума приняла закон, разрешающий россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
Lenta.ru 13 мая в 08:49
5,6K
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