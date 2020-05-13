Экономика
Российская газетаБизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. Всего в этих компаниях работают 1 619 000 человек. Об этом журналистам рассказали в ФНС России.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
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Вечерний курьер 13:09
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На Курилах введён режим ЧС из-за коронавируса
Южно-Сахалинск, 15 мая 2020, 05:03 — REGNUM На Курилах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
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В России для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
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9111.ru 05:03
Происшествия
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К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
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Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
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По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 15 мая, в республике зарегистрировано 865 (+41) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
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Ученые впервые вырастили миллионы человеческих клеток в эмбрионе мыши
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Актуальные Новости 09:39
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Самюэль Это’О: «Только Роналдо был лучшим нападающим, чем я»
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Доцент, кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Ринат Хасанов высказал мнение, что «новая «Арена Омск» вообще не будет построена, а «Авангард» останется в Балашихе насовсем».
БК55 21:38
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РБК 08:03
Общество
В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией
В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
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Пропавшие почти полтора месяца назад двое рыбаков из Маршалловых островов были обнаружены после того, как они 1,6 тысячи км дрейфовали в открытом море.
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«Проиграли не мы, проиграл футбол». Суд Утрехта поддержал голландскую федерацию, а не клубы
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Спорт-Экспресс 14:45
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