Экономика
РИА НовостиПервые 44 тысячи ИП получили выплаты в один МРОТ на работника
Первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей уже получили первые выплаты в 1 МРОТ на работника, заявил в ходе брифинга глава ФНС Даниил Егоров. По его словам, позавчера ведомство направило в Казначейство оформленные и проверенные заявления бизнеса на эту субсидию.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ruвчера в 06:55
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Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Экспресс газета 05:16
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:37
Армия и оружие
Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу
Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу.
Коммерсантъ 12 мая в 09:00
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Футбол
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда 10:50
Общество
ЕГЭ перенесено на более поздние сроки
В Минпросвещения РФ сообщили,что ЕГЭ-2020 переносится на поздний срок, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.
Голос Эренлара вчера в 13:08
Авто
Минивэн GAC GN8 появится в России в июне
Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8.
Автостат 03:53
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела»
Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
РИА Новости 15:05
Музыка
«Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн
Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену.
NewInform 12 мая в 06:00
Общество
Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области
14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя расскажет о постепенном выходе региона из режима ограничений и ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области.
КП - Тверь вчера в 07:07
Политика
На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон
Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.
REGNUM 09:53
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52
Здоровье
Глава РФПИ назвал самый многообещающий препарат от коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о препарате, который может стать наиболее эффективным в лечении коронавирусной инфекции.
АБН вчера в 10:45
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Финансы
Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку
Ключевая ставка ЦБ пока не задала тон рынку Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, впервые с 2014 года оказалась выше ключевой ставки Банка России.
Коммерсантъ 11:23
Происшествия
ФСИН раскрыла число избитых заключённых после бунта в Ангарске
Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
News.ru 12:39
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
РИА Новости 13:49
Общество
Москвичей бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 10:17
Экономика
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Здоровье
Большинство медиков Смоленской области получили «президентские» выплаты
Большинство медработников Смоленской области, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, получили выплаты стимулирующего характера.
О чем говорит Смоленск 12:31
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Общество
Академик РАН допустил вакцинацию от коронавируса по «военному пути»
В России вакцинацию населения от коронавирусной инфекции COVID-19 могут провести по нескольким сценариям, в том числе и по "военному" пути.
Ruposters.ru 02:06
Игры
Джонни Кейдж стал мулатом: журналисты показали, как выглядит Mortal Kombat 11 в режиме «картошки»
Портал GameSpot продолжает вести рубрику Potato Mode («Режим картошки»), в которой журналисты берут игру и показывают, как она выглядит с самыми минимальными настройками графики.
3DNews 08:00
Авто
Появились фото Opel Mokka второго поколения
Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
Новые автомобили 02:59
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18