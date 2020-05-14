Экономика
Банки.руВ ФНС оценили спрос предпринимателей на «кризисные» субсидии
За «кризисными» субсидиями обратились уже 351 тыс. российских предпринимателей, 257 тыс. соответствуют необходимым критериям.
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ФНС: МСП из пострадавших отраслей начнут 13-14 мая получать субсидии на сотрудников
Вести.Ru13 мая в 06:55
ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов
Агентство Москвавчера в 05:00
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Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла
Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
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Коронавирус чаще поражает людей со второй группой крови
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Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом
Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
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Политика
Комиссия Госдумы обратилась в ГП из-за публикаций о COVID-19 в России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры реагирования по факту публикации статей в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
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В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
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В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Общество
Россия обжаловала решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
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Общество
Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Пользователи сервисов размещения объявлений Avito и "Юла" столкнулись с новой схемой мошенничества.
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В ближайшее время Microsoft планирует полностью отказаться от поддержки 32-битной версии, так как число таких компьютеров в современном мире очень мало и продолжает стремительно сокращаться.
Live24 06:01
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
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Политика
Путин отчитал чиновников за «поминутные» выплаты медикам
Президент России Владимир Путин на совещании по открытию медцентров минобороны 15 мая 2020 года выразил недовольство исполнением его поручений, касающихся выплат медработникам, которые работают с коронавирусными больными.
Нижний сейчас 07:53
Общество
Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице
Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
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Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»
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Происшествия
В Киеве выявили очаг заражения коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 15 мая на Украине выявили 17 330 случаев заражения коронавирусом, из них 483 случая — за минувшие сутки.
REGNUM 08:59
Происшествия
На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.
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Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС»
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В Москве по подозрению в мошенничестве задержан сотрудник угрозыска
Бывший оперуполномоченный уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николай Качинкин задержан по делу об организация преступного сообщества, которое специализировалась на мошенничестве с квартирами.
Российская газета 09:14
Экономика
Убыток «Роснефти» по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов рублей
Убыток "Роснефти" по МСФО достиг в I квартале 156 миллиардов руб. против прибыли в размере 131 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.
Вести.Ru 04:03
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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
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Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
Общество
Смоленская область ужесточает ограничения из-за коронавируса
После опубликованных 12 мая поправок в указ «О введении режима повышенной готовности» Смоленская область вошла в число регионов, где произошли наиболее значительные ослабления, принятые в связи с угрозой массового заражения коронавирусной инфекцией.
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
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