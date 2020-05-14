За «кризисными» субсидиями обратились уже 351 тыс. российских предпринимателей, 257 тыс. соответствуют необходимым критериям.

В ФНС оценили спрос предпринимателей на «кризисные» субсидии

Общество Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве. 8

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