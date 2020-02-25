Экономика

РБКРБКБизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

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Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
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Бизнесу предложат компенсации по кредитам на экологические проекты

Коммерсантъ22:30

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

РБК22:00

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Российский бизнес сможет получить компенсации по «зеленым» кредитам

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