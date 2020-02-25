Экономика
РБКБизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
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Экономика
Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия
Российские сахарные заводы оказались под угрозой закрытия.
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»
Общество
Глава Росприроднадзора посетит Красноярск
Глава ведомства встретится с жителями города, общественными организациями, представителями предприятий, губернатором Красноярского края Александром Уссом, проведет итоговое совещание по вопросу экологической обстановки.
Общество
Московский окружной военный суд возобновит 25 февраля рассмотрение дела фигурантов дела «Сети» в Петербурге
Московский окружной военный суд на выездном заседании 25 февраля в Санкт-Петербурге возобновит рассмотрение дела в отношении двух фигурантов дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в России) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.
Здоровье
Диетолог и священник рассказали, кому нельзя соблюдать Великий пост
Диетолог и священник рассказали, каким категориям людей не следует соблюдать Великий пост.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2592
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2592, выздоровели 24734 человека.
Общество
В Лондоне начались слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Королевском суде Вулиджа, расположенном на юго-востоке Лондона начались слушания об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, передает ТАСС.
Энергетика
Гончарук назвал «заслугой» Киева контракт с Россией на транзит газа
Председатель украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не подписали в прошлом году договор на транзит газа из России в Европу через Украину, то в этом году стоимость энергоносителя была бы в три-четыре раза выше для украинцев.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Футбол
Невилл: Обамеянг в «Арсенале» демонстрирует игру мирового уровня
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение об игре 30-летнего нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, которого, по его мнению, очень сильно недооценивают.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Происшествия
В Таиланде пострадали 10 человек при взрыве заминированного мотоцикла
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы, установленной на мотоцикле.
Общество
Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%
Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Политика
Захарова назвала балаганом заявления о свидетеле по делу MH17
12 декабря 2019 года МИД РФ уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании, а 14 ноября в российском МИДе заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения Boeing 777, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Украинцы отказались эвакуироваться на родину с Diamond Princess
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, отказались эвакуироваться на родину.
Единоборства
Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо
Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
Происшествия
Число жертв ДТП под Усинском возросло до четырех человек
По уточненным данным пресс-службы УГИБДД по Коми, число жертв возросло до четырех.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Экономика
Первый резидент появился в ТОР «Тулун» в Приангарье
В ближайшее время областное Минэкономразвития заключит соглашение с предприятием об осуществлении деятельности в ТОР «Тулун», направит сведения в Минэкономразвития России, чтобы компанию включили в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.
Наука
Ученые рассказали, как избавиться от седины без краски для волос
Гарвардские ученые открыл способ, который позволяет избавиться от досадного признака старения организма.
Космос
Ученый рассказал об угрозе переноса вирусов из космоса на Землю
22.02.20 Вирусы, выращенные в космических условиях являются более агрессивными и опасными, чем привычные нам земные микроорганизмы.
Технологии
Уоррен Баффетт назвал лучший бизнес в мире
Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.
Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
Технологии
Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Общество
В Японии скончался старейший мужчина на Земле
Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Общество
Названы профессии, представители которых болеют чаще всего
Названы профессии, представители которых болеют чаще других.