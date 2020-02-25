Экономика
РБКБизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам
По программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.РБКвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Авто
LADA Granta получила более мощный мотор и подорожала
Здоровье
Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Общество
Россияне стали больше экономить на еде
В январе текущего года средний чек россиянина за один поход в магазин составил 522 рубля.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Единоборства
Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В январе украинские власти обязали «Нафтогаз» продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Благодаря информации, предоставленной заместителем начальника лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергеем Никитиным, стало известно, какие приложения являются опасными для граждан.
Футбол
«Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
Общество
Близ французского особняка генпрокурора Украины подают хрустящих голубей
Особняк семьи генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, по информации издания «Страна», находится в местечке Ла-Ванзено недалеко от Страсбурга.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Политика
В Кремле ответили на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США
Ранее российское посольство в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.
Общество
«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса
Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Политика
В СНБО Украины высказались по поводу подачи воды в Крым
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Авто
Мировой авторынок в январе снизился на 10%
Здоровье
В Ираке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Ираке зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Общество
ЕСПЧ присудил по 10 000 евро компенсации двум фигурантам «болотного дела»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения в деле Алексея Гаскарова и Ильи Гущина, осужденных по «болотному делу», и присудил им по 10 000 евро компенсации, говорится в опубликованном на сайте суда решении.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Политика
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Пермь
Сегодня в Перми прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Визит совершен в рамках рабочей поездки.
Армия и оружие
ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Новинка оснащена 5G модемом и это будет первый в Европе смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.
Политика
Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
Происшествия