Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.

с чего всё началось

По программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности.

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