Экономика

РБКРБКБизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

Минпромторг решил дополнить программу «зеленых» облигаций, когда государство компенсирует предприятиям часть затрат на внедрение экологичных технологий, «зелеными» же кредитами.
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с чего всё началось

Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

По программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от 70 до 90% выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы средства инвестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности.
РБКвчера в 22:00

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Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам

РБКвчера в 22:00

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Красная весна00:59

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (25.02)

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Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
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Журналистская правда вчера в 03:58
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РИА Новости вчера в 17:35
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
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Зрители освистали судей на финале Кубка легенд

Болельщики, посетившие финал Кубка легенд в Москве, освистали судей, работавших на матче между сборными России и командой звёзд (5:6). Кроме того, фанаты болели против сборной России после спорных судейских решений.
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Экономика

Богатейшие люди мира за день потеряли 139 миллиардов долларов

Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
РИА Новости 00:59
Общество

В Японии скончался старейший мужчина на Земле

Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.
RT на русском вчера в 21:42
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Турецкие военные совместно с вооруженной сирийской оппозицией атаковали позиции армии Сирии в городе Найраб (провинция Идлиб).
Lenta.ru вчера в 08:45
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Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения певицы Любови Успенской, которая назвала ее «холодной, циничной и пустой ведущей шоу» после съемок программы «Док-Ток».
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Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
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На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru вчера в 12:31
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РИА Новости вчера в 14:57
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Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

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Газета.Ru вчера в 23:06
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Уайлдер назвал возможную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC

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Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Lenta.ru вчера в 19:50
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс вчера в 12:13
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В России изменят правила выдачи кредитов

В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы.
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Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском вчера в 11:06
Общество

Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре

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Общество

Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

Комментируя создание вакцины, в госкомитете по здравоохранению сообщили, что некоторые виды разрабатываемых в Китае видов вакцин уже тестируют на животных.
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Александр Овечкин и Настасья Шубская ждут второго ребенка

26-летняя Настасья Шубская поделилась с поклонниками радостной новостью — она станет мамой во второй раз.
StarHit.ru вчера в 14:45
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Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
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