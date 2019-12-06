Экономика
КоммерсантъСМИ узнали о планах создать инвестиционные фонды для нацпроектов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает с властями создание двух закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения инвестиций со стороны российского бизнеса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Эту информацию РБК подтвердил федеральный чиновник.
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Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от саммита «нормандской четверки» и двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
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Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
Футбол
Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем
Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Кино
«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года
В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Энергетика
«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков
В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.
Армия и оружие
Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии
Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Политика
Стала известна реакция Медведева на ролики Навального
Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Здоровье
ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек
В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Общество
Le Monde сообщила о «базе российских шпионов» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» с 2014 по 2018 год якобы использовали Французские Альпы как свою опорную базу.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Гаджеты
Huawei выпускает смартфон Nova 6
Второй смартфон из новой линейки Huawei называется Nova 6. Эта модель имеет схожий с Nova 6 5G дизайн, а также повторяет некоторые его характеристики.
Происшествия
СМИ сообщили о вооруженном конфликте в торговом центре Москвы
Неизвестный произвел выстрелы на фуд-корте в столичном торговом центре «Таганский пассаж».
Игры
Хакеры впервые полностью удалили защиту Denuvo из компьютерной игры
В сети появилась информация о том, что группа хакеров CODEX, основной деятельностью которой является взлом игр, наконец-то сумела полностью убрать защиту Denuvo из файлов игры — до этого момента удавалось лишь обойти данный тип защиты.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследования фонда Навального
Самолеты из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не имеют отношения к ВТБ и связанным с ней лицам, а упомянутые джеты были проданы еще в 2017 г. из-за риска санкций.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева устроила секс-шоу на сцене Comedy Club — видео
Звезда приняла участие в съемках Comedy Club, но не просто как гость или артист, а как комик.
Гаджеты
В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM
В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Футбол
Семак: фанаты провели акцию, чтобы обратить внимание полиции
Фанаты петербургского "Зенита" и московского "Динамо" ушли с трибун по ходу первого тайма, чтобы обратить внимание правоохранительных органов на существующие проблемы во взаимоотношениях, заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.