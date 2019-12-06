Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСМИ узнали о планах создать инвестиционные фонды для нацпроектов

1 фото
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает с властями создание двух закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения инвестиций со стороны российского бизнеса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Эту информацию РБК подтвердил федеральный чиновник.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Деньги крупного бизнеса придут в нацпроекты через закрытые паевые инвестфонды

Интерфакс09:59

Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

РБК12:51

СМИ узнали о планах создать инвестиционные фонды для нацпроектов

Коммерсантъ13:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от саммита «нормандской четверки» и двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:38
Футбол

«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:24
Политика

Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Газета.Ru 13:58
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости 12:35
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
Футбол

Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Кубань 24 13:00
Кино

«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC

«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Ведомости 04:06
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Коммерсантъ 09:05
Фигурное катание

Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
Известия 14:14
Общество

Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года

В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
Новые Известия 04 декабря в 09:33
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости 05:40
Энергетика

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.
РБК 12:03
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

РБК вчера в 14:06
Армия и оружие

Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Lenta.ru 04:32
Энергетика

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

РИА Новости 10:24
Политика

Стала известна реакция Медведева на ролики Навального

Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Lenta.ru 14:30
Здоровье

ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек

В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.
Коммерсантъ 07:26
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru 08:04
Общество

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК 05:30
Общество

Le Monde сообщила о «базе российских шпионов» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» с 2014 по 2018 год якобы использовали Французские Альпы как свою опорную базу.
Рифей-Пермь вчера в 06:33
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Гаджеты

Huawei выпускает смартфон Nova 6

Второй смартфон из новой линейки Huawei называется Nova 6. Эта модель имеет схожий с Nova 6 5G дизайн, а также повторяет некоторые его характеристики.
ITZine.ru вчера в 23:46
Происшествия

СМИ сообщили о вооруженном конфликте в торговом центре Москвы

Неизвестный произвел выстрелы на фуд-корте в столичном торговом центре «Таганский пассаж».
Вечерняя Москва 14:08
Политика

Турция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой

BFM.ru 12:24
Игры

Хакеры впервые полностью удалили защиту Denuvo из компьютерной игры

В сети появилась информация о том, что группа хакеров CODEX, основной деятельностью которой является взлом игр, наконец-то сумела полностью убрать защиту Denuvo из файлов игры — до этого момента удавалось лишь обойти данный тип защиты.
Ferra вчера в 07:20
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследования фонда Навального

Самолеты из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не имеют отношения к ВТБ и связанным с ней лицам, а упомянутые джеты были проданы еще в 2017 г. из-за риска санкций.
Ведомости 14:33
Шоу-бизнес

Вера Брежнева устроила секс-шоу на сцене Comedy Club — видео

Звезда приняла участие в съемках Comedy Club, но не просто как гость или артист, а как комик.
7Дней.ру 06:34
Гаджеты

В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM

В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Anonsens 07:37
Футбол

Семак: фанаты провели акцию, чтобы обратить внимание полиции

Фанаты петербургского "Зенита" и московского "Динамо" ушли с трибун по ходу первого тайма, чтобы обратить внимание правоохранительных органов на существующие проблемы во взаимоотношениях, заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
РИА Новости 14:28
Футбол

Хусаинов: судья мне рассказывал, как его нокаутировали в раздевалке «Динамо»

Чемпионат 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Российский фонд прямых инвестиций
Суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами - фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. РФПИ таким образом играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в экономику России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное