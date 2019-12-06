Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает с властями создание двух закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения инвестиций со стороны российского бизнеса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Эту информацию РБК подтвердил федеральный чиновник.

Политика Порошенко предложил построить стену на границе с Россией Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.

Футбол Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.

Авто Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Энергетика «Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков В конце ноября Витренко уже заявлял, что «Нафтогаз» готов обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд при условии выплаты долга в $3 млрд и компенсации.

Политика Стала известна реакция Медведева на ролики Навального Премьер-министр Дмитрий Медведев не отвечает на «провокации» оппозиционера Алексея Навального, а в правительстве расследование о самолете, которым якобы пользуется супруга премьер-министра, считают «опусом» и «манипулированием неподтвержденной информацией», заявил «Ленте.ру» пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Здоровье ВОЗ: в 2018 году от кори умерли 140 тыс. человек В 2018 году около 10 млн человек по всему миру заболели корью, число умерших от этой болезни составило более 142 тыс. человек, в основном это дети.

Гаджеты Huawei выпускает смартфон Nova 6 Второй смартфон из новой линейки Huawei называется Nova 6. Эта модель имеет схожий с Nova 6 5G дизайн, а также повторяет некоторые его характеристики.

Игры Хакеры впервые полностью удалили защиту Denuvo из компьютерной игры В сети появилась информация о том, что группа хакеров CODEX, основной деятельностью которой является взлом игр, наконец-то сумела полностью убрать защиту Denuvo из файлов игры — до этого момента удавалось лишь обойти данный тип защиты.

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследования фонда Навального Самолеты из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального не имеют отношения к ВТБ и связанным с ней лицам, а упомянутые джеты были проданы еще в 2017 г. из-за риска санкций.