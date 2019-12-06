Экономика

РБКРБКБизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

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Минэкономразвития хочет создать условия для перетока сбережений, накопленных крупным бизнесом, в инвестиции, объясняет федеральный чиновник. До сих пор в России, по сути, не сложился рынок таких коллективных инвестиций в крупные проекты, нет работающего аналога западных инвестиций private equity.
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