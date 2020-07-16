Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Происшествия Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм". 9

Общество Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб. 47

Религия Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Футбол Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке» Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак». 1

Общество Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными. 303

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