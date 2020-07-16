Экономика
РБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
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Происшествия
Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве
Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм".
Известия 08:00
Армия и оружие
Шесть боевых кораблей для ВМФ России заложат на трех верфях страны
Строительство сразу шести боевых кораблей начнется на трех верфях России 16 июля, сообщает телеканал «Санкт–Петербург».
ИА Красная Весна вчера в 06:11
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции.
Piter.tv 06:21
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК вчера в 12:56
Экономика
Ставка по ипотеке в США впервые в истории опустилась ниже 3%
Ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения в 30 лет в США впервые в истории упала до рекордно низкого показателя в 2,98%.
ТАСС 03:48
Религия
Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии
Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
Космос
США запустят военную станцию «Падающая звезда» для покорения космоса
Минобороны США подписали соглашение с Sierra Nevada, согласно которому компания обязуется создать военную космическую станцию.
Discover24 04:47
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Гаджеты
Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов
Китайский бенчмарк Master Lu опубликовал рейтинг склонных к перегреву смартфонов. Он основан на данных за второй квартал 2020 года.
Ferra вчера в 07:55
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
CT news 02:21
Общество
На Дону откроют непродовольственные магазины, музеи и клубы
В Ростовской области с 20 июля возобновят работу все объекты розничной торговли непродовольственными товарами.
Российская газета 07:19
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
РИА Новости 06:38
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с чешским хоккеистом Секачем
ТАСС Спорт 03:50
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Дату вступления в силу новых поправок, в рамках которых «красивые» номера на автомобиль можно будет купить официально, перенесли с 1 января 2021 года на с 1 января 2022 года.
SpeedMe 05:41
Космос
ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов
РИА Томск 15 июля в 02:40
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Происшествия
Главврач волгоградской поликлиники умерла от COVID-19
По информации комитета здравоохранения, Гайдук возглавляла поликлинику с 2011 года, также была главным внештатным терапевтом Волгоградской области, курировала амбулаторную службу региона по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:44
Общество
В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
Интерфакс 08:12
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
По последним данным оперативного штаба, в столице с начала распространения коронавируса заразились 232 376 человек.
РБК 08:50
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Шюррле завершил карьеру в 29 лет
29-летний игрок выступал за "Майнц", леверкузенский "Байер", лондонский "Челси", "Вольфсбург" и московский "Спартак".
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес
Жена Ефремова работает над тремя проектами одновременно
WomanHit.ru 07:17
Экономика
Якушев: снижение стоимости строительства сделает жилье доступным
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе совещания по национальным проектам "Жилье и городская среда" в Липецкой области сообщил, что основным фактором доступности жилья может стать снижение стоимости его строительства.
РИА Новости 07:22
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
Здоровье
В Ленобласти сократилось число больниц для коронавирусных больных
«Прием пациентов с новой инфекцией продолжается в Гатчинской, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Киришской больницах и Ленинградской областной клинической больнице», — уточнили в ведомстве.
Росбалт 06:48