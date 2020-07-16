Экономика

РБКРБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБКвчера в 00:00

Подробнее о событии

Минэк ожидает увеличения резидентов «русских офшоров» до 40 к концу года

Давыдов.Индекс10:16

Резидентам российских офшоров предложат ставку 5% на дивиденды за рубеж

Право.рувчера в 03:19

Бизнесу в «русских офшорах» предложили снизить ставку на дивиденды за рубеж

Компаниявчера в 04:42

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку в 5% вместо 15% при выводе дивидендов за рубеж

Forbesвчера в 04:02

Минэк допустил появление 9 новых резидентов «русских офшоров» в 2020 году

РБК05:46

Русские оффшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

ГЛАС.RUвчера в 02:45

Русские офшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

Долг.рфвчера в 00:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия

Девять лет расследования оценили в 30 тысяч рублей

Оценивая доводы ответчиков, Михаил Будынин заявил в суде, что каких-либо обоснованных возражений ни СКР, ни Минфин на его исковое заявление не представили.
Коммерсантъ 08:48
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
1,5K
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
2,4K
Политика

ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
176
Общество

В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро

Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru 15 июля в 16:59
513
Армия и оружие

Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля

17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
1,5K
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
1,8K
Общество

СМИ узнали о попавших в «красную зону» по коронавирусу 18 штатах США

В США 18 штатов находятся в «красной зоне» из-за темпов распространения коронавируса и должны вернуться к более строгим ограничительным мерам.
РБК 10:19
Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com вчера в 03:14
5
Общество

Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей

Известия 09:13
22
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
1,5K
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
1
Технологии

Honor урезал российские цены, добавив дизайнерских аксессуаров

iXBT.com 09:08
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
36
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
432
Общество

Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.
РИА Новости 09:30
203
Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
227
Общество

Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку

Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
421
Общество

15-летнюю школьницу арестовали в США за невыполнение домашнего задания

DixiNews 09:41
68
Общество

Азербайджанцы напали на посольство Армении в Лондоне

В какой-то момент между участниками акции завязалась потасовка. На подмогу к азербайджанцам вскоре прибыли и лондонские турки.
Общественная служба новостей 09:50
7
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
37
Общество

В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
720
Общество

Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»

РИА Новости 08:30
3
Кино

Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»

Герой, которого сыграл Вин Дизель в серии фильмов «Форсаж», скорее всего, погибнет в финальной картине.
CT news 09:50
42
Политика

В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений

Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
16
Футбол

Валерий Карпин оштрафован за слова про «ненормальный чемпионат России»

Чемпионат 07:58
1
Экономика

Ведущие американские банки объявили бойкот нефтегазовому сектору США

Ведущие банки США объявили бойкот нефтегазовым компаниям страны и отказываются кредитовать эти организации, нарушая антимонопольное законодательство.
ФАН 15 июля в 07:20
21
Политика

Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
135
Шоу-бизнес

Отец покойной Фриске прокомментировал болезнь Заворотнюк

Отец Фриске заключил, что сейчас у актрисы есть намного больше вариантов для борьбы с раком, ведь чего стоит только одни прогресс, которого достигла медицина в этом направлении.
RuNews24.ru 05:51
3
Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Vprognoze.ru 03:42
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное