Экономика
РБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:27, Ашберн
Происшествия
Девять лет расследования оценили в 30 тысяч рублей
Оценивая доводы ответчиков, Михаил Будынин заявил в суде, что каких-либо обоснованных возражений ни СКР, ни Минфин на его исковое заявление не представили.
Коммерсантъ 08:48
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Общество
В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро
Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке».
URA.Ru 15 июля в 16:59
Армия и оружие
Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля
17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Общество
СМИ узнали о попавших в «красную зону» по коронавирусу 18 штатах США
В США 18 штатов находятся в «красной зоне» из-за темпов распространения коронавируса и должны вернуться к более строгим ограничительным мерам.
РБК 10:19
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com вчера в 03:14
Общество
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Известия 09:13
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Общество
Мурашко призвал возобновить полеты за рубеж с ограничениями
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения с другими странами, но при соблюдении определенных ограничений.
РИА Новости 09:30
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Общество
Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
Общество
Азербайджанцы напали на посольство Армении в Лондоне
В какой-то момент между участниками акции завязалась потасовка. На подмогу к азербайджанцам вскоре прибыли и лондонские турки.
Общественная служба новостей 09:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Общество
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
Кино
Персонаж Вина Дизеля может погибнуть в новом «Форсаже»
Герой, которого сыграл Вин Дизель в серии фильмов «Форсаж», скорее всего, погибнет в финальной картине.
CT news 09:50
Политика
В Кремле оценили реализацию Киевом Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения Минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:51
Экономика
Ведущие американские банки объявили бойкот нефтегазовому сектору США
Ведущие банки США объявили бойкот нефтегазовым компаниям страны и отказываются кредитовать эти организации, нарушая антимонопольное законодательство.
ФАН 15 июля в 07:20
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Отец покойной Фриске прокомментировал болезнь Заворотнюк
Отец Фриске заключил, что сейчас у актрисы есть намного больше вариантов для борьбы с раком, ведь чего стоит только одни прогресс, которого достигла медицина в этом направлении.
RuNews24.ru 05:51
Футбол
«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
Vprognoze.ru 03:42