Экономика

РБКРБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

«Офшор» во Владивостоке получит новые льготы по переводу дивидендов за рубеж

PrimaMedia.ru06:33

Минэк допустил появление 9 новых резидентов «русских офшоров» в 2020 году

РБК05:46

Русские оффшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

ГЛАС.RUвчера в 02:45

Бизнесу в «русских офшорах» предложили снизить ставку на дивиденды за рубеж

Компаниявчера в 04:42

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку в 5% вместо 15% при выводе дивидендов за рубеж

Forbesвчера в 04:02

Резидентам российских офшоров предложат ставку 5% на дивиденды за рубеж

Право.рувчера в 03:19

Новыми льготами заманивают резидентов офшора на Русском

Deita.ruвчера в 16:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

РИА Новости 10:23
Футбол

Михаил Боярский: «Спартак» не будет чемпионом, пока есть «Зенит»

По словам Боярского, владелец "красно-белых" сам рубит сук, на котором сидит.
Вести.Ru 11:08
Армия и оружие

Двое украинских диверсантов убиты при попытке проникнуть в ДНР

Басурин Представитель ДНР уточнил, что потери ВСУ — двое убитых.
REGNUM 09:46
Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 09:36
14
Общество

Число киберпреступлений в России выросло в 25 раз за пять лет

Генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе совещания, посвящённому борьбе с киберпреступностью, сказал, что за последние пять лет «число таких преступлений возросло в 25 раз».
Право.ру 10:01
Общество

В «Р-Фарм» рассказали о планах поставлять вакцину во множество стран

Репик добавил, что «Р-Фарм» будет выступать в роли «своего рода хаба для поставок вакцины в огромное количество стран — в 30—50 стран».
RT на русском 10:44
2
Общество

Решение по протесту Renault ожидается в августе

В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
F1news.ru вчера в 08:37
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
2,7K
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
1K
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной

РИА Новости 10:51
1
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
500
Происшествия

В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам

Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
91
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки армии по поручению Путина

Внезапную проверку армии, инициированную президентом России, главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным, сняли на видео.
Lenta.ru 10:38
1,5K
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
58
Политика

В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией

В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
1
Здоровье

Мурашко сообщил о «большой поставке» вакцины от гриппа в регионы

Как отмечал Мурашко, во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 11:10
5
Общество

Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке

Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
136
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
38
Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Господин Лариш подтвердил, что знаком с господином Сафроновым, однако в профессиональном плане они общались исключительно как коллеги «на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности».
Коммерсантъ 06:14
49
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
244
Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
32
Политика

Аксёнов оценил призыв Рады осудить голосование в Крыму по Конституции

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал ожидаемым призыв Верховной рады Украины осудить проведение голосования по поправкам к Конституции России на полуострове.
RT на русском 11:03
1
Футбол

Валерий Карпин оштрафован за слова про «ненормальный чемпионат России»

Чемпионат 07:58
1
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
6,7K
Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
411
Общество

Прославившуюся на ток-шоу «удочеренную» бабушку вернули обратно в приют

Приемная семья из Екатеринбурга вернула в дом престарелых пожилую женщину Рашиду Моисееву, которую после «удочерения» приглашали на съемки в ток-шоу в Москву.
Ридус 10:57
Здоровье

В Астраханской области за сутки коронавирусом заболели 58 человек

За прошедшие сутки в Астраханской области было выявлено еще 58 случаев заболевания COVID-19.
Блокнот Астрахань 04:48
181
Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

По информации источника, компания отзывает кроссоверы Hyundai Santa Fe.
Лезги газет 08:40
7
Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
4
Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 06:10
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное