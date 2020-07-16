с чего всё началось

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Общество Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда. 139

Политика Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании по федеральному бюджету поставил задачу полностью восстановить рынок труда, пострадавший в результате ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, до конца этого года, сообщается на сайте Кремля. 135

Происшествия На Кубани судью заподозрили в получении взятки Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 36

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by. 25

Политика Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 2

Автоспорт Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят (на фото) поделился ожиданиями от следующего этапа Формулы-1, который пройдёт на трассе "Хунгароринг" в Венгрии с 17 по 19 июля.

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика. 27

Шоу-бизнес Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской. 112

Общество Свердловский губернатор выдвинул условия для отмены всех ограничений Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что отмена всех ограничений по коронавирусу возможна при строжайшем соблюдении существующих запретов.

Общество «Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей «Роснефть» по итогам консультаций с РБК решила отозвать свой иск к изданию, в котором требовала компенсацию в размере 43 миллиардов рублей.

Политика Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. 5

Политика МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио». 101

Политика Берлин ответил на угрозы Помпео участникам «Северного потока-2» Власти ФРГ выступают «категорически против» экстерриториальных санкций, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая на слова госсекретаря США Майка Помпео, потребовавшего от инвесторов газопровода «Северный поток-2» «убираться» под угрозой введения Вашингтоном новых ограничений. 17

Экономика Назван срок выхода российской экономики из кризиса Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. 149