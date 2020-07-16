Экономика
РБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
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Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.РБК00:00
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