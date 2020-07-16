Экономика

РБКРБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило
 правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК00:00

Подробнее о событии

Олигархам снизят налоги в три раза для вывода капитала из России

Капитал страны07:14

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

РБК00:00

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку в 5% вместо 15% при выводе дивидендов за рубеж

Forbes04:02

В «российских оффшорах» ставку налога на дивиденды хотят снизить до 5%

ИА Клерк.Ру03:52

Русские оффшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

ГЛАС.RU02:45

Русские офшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

Долг.рф00:48

Бизнесу в «русских офшорах» предложили снизить ставку на дивиденды за рубеж

Компания04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
87
Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
117
Политика

Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы

В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
26
Общество

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру 10:19
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
978
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
199
Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
42
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
47
Кино

Netflix назвал топ-10 оригинальных фильмов

РБК 03:55
6
Происшествия

В Краснодаре эвакуировали три крупных торговых центра

В краевой столице сегодня во второй половине дня эвакуировали три крупных торговых центра - "Галерея", Oz Mall и СБС.
Новая Кубань 09:58
10
Общество

ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова

ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
12
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
4K
Политика

Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
5
Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
15
Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
230
Экономика

«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Компания «Роснефть» объявила об отзыве иска к РБК. Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей.
BFM.ru 10:44
3
Шоу-бизнес

Сергей Полунин объяснил исчезновение тату с портретом Путина с груди

Портрет Путина Полунин набил на груди в 2018 году, когда получил российское гражданство.
Культуромания 09:58
10
Армия и оружие

В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

РИА Новости 09:37
632
Происшествия

Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске

РИА Новости 09:12
21
Политика

В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения.
RT на русском 10:21
14
Общество

Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области

Аграрии Ростовской области приступили к использованию беспилотных комбайнов, на которых установлена российская система автономного управления Cognitive Agro Pilot (разработка компании Cognitive Pilot - "дочки" Сбербанка и группы Cognitive Technologies).
РИА Новости 07:54
38
Шоу-бизнес

Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком

Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
180
Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
101
Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
510
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
106
Шоу-бизнес

Марина Федункив рассказала о муже-тиране, который ей угрожал и избивал

Актриса Марина Федункив, ставшая известной благодаря участию в сериале «Реальные пацаны» и шоу «Comedy Woman», несколько раз была замужем.
Летидор 08:06
6
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
31
Политика

Шнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

Газета.Ru 10:33
17
Технологии

В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Planet Today 08:12
64
Финансы

Рубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль незначительно падает к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное