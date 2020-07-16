с чего всё началось

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 117

Политика Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию". 26

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 42

Происшествия В Краснодаре эвакуировали три крупных торговых центра В краевой столице сегодня во второй половине дня эвакуировали три крупных торговых центра - "Галерея", Oz Mall и СБС. 10

Политика Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. 5

Общество Греф опробовал беспилотный комбайн в Ростовской области Аграрии Ростовской области приступили к использованию беспилотных комбайнов, на которых установлена российская система автономного управления Cognitive Agro Pilot (разработка компании Cognitive Pilot - "дочки" Сбербанка и группы Cognitive Technologies). 38

Политика МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио». 101

Политика Памфилова допустила перенос единого дня голосования Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней. 510