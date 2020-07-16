с чего всё началось

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Происшествия СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 683

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 615

Энергетика ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.

Футбол Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД, если клуб по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) не обеспечит себе место в Лиге чемпионов.

Политика Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию". 43

Общество Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. 1,5K

Культура Звезда Филиппа Киркорова зажглась на «Славянском базаре в Витебске» Церемония закладки памятного знака, поясняет БЕЛТА, состоялась сразу после торжественного поднятия флага XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", которое было доверено обладателям Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Адильхану Макину и детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксении Галецкой. 1

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1K

Общество Собянин оценил угрозу повторного введения карантина в Москве Москва имеет большие шансы избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 856

Шоу-бизнес Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.

Политика «Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет Путин заявил, что главная задача страны в экономике — восстановление уровня занятости, предоставление людям возможности работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. 26

Футбол Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена В социальных сетях считают, что фраза «миссия выполнена», в том числе, относится и к самому Кокорину, который в ближайшее время станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми командами без ограничений.

Экономика Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков. 268

Политика МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы «Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле с США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — заявил министр. 178

Общество Сергей Собянин: Более 20% москвичей имеют антитела к коронавирусу Свыше 20% москвичей имеют антитела к коронавирусу. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам.

Политика Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка над Дудой После звонка российских пранкеров польскому лидеру Анджею Дуде двух сотрудников постпредства Польши при ООН отозвали на родину, сообщил МИД республики.

Авто Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров. 3

Общество В Мурманской области продлили режим повышенной готовности Власти Мурманской области продлили до 1 августа режим повышенной готовности в регионе в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу в ряде городов, в том числе в Мурманске и Североморске, сообщил губернатор Андрей Чибис на пресс-конференции в в онлайн-формате. 2