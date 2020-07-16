Экономика

РБКРБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило
 правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК00:00

Подробнее о событии

В «российских оффшорах» ставку налога на дивиденды хотят снизить до 5%

ИА Клерк.Ру03:52

Бизнесу в «русских офшорах» предложили снизить ставку на дивиденды за рубеж

Компания04:42

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку в 5% вместо 15% при выводе дивидендов за рубеж

Forbes04:02

Олигархам снизят налоги в три раза для вывода капитала из России

Капитал страны07:14

Русские оффшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

ГЛАС.RU02:45

Русские офшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

Долг.рф00:48

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Общество

Суд признал законным арест Ивана Сафронова по обвинению в госизмене

Сотрудничество с чешской разведкой Мосгорсуд в исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на длительное сотрудничество обвиняемого с чешской разведкой, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:37
111
Космос

Власти США ведут подготовку запуска пяти новейших ракет в космос

Политика Сегодня 14 июля в 20:29
13
Гаджеты

Apple выпустила новую версию iOS 13.6

Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
5
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
401
Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
38
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Технологии

Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали

Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
МедиаПоток 00:45
126
Происшествия

В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

РБК 08:49
9
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
23
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
52
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
1,3K
Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

НТВ 04:42
13
Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
125
Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
139
Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
406
Здоровье

Где выявили 57 больных коронавирусом в Самарской области 16 июля

По данным оперштаба на четверг, 16 июля, в Самарской области за сутки еще у 57 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:37
511
Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
196
Энергетика

В Татарстане с 1 августа повысится цена на газ

В Татарстане с 1 августа розничная цена на природный газ составит 5,89 руб. за 1 куб.м. Решение об этом было принято на заседании правления госкомитета республики по тарифам.
Коммерсантъ Казань 09:24
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
92
Футбол

Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД

В РЖД рассматривают возможность увольнения генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также главного тренера Марко Николича.
Vprognoze.ru 08:53
Общество

Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
RT на русском 09:19
Армия и оружие

Индия упростила правила срочной закупки вооружений

ИА Красная Весна вчера в 11:57
5
Шоу-бизнес

Гарик Харламов представил свою новую возлюбленную

Появилась информация, что новая избранница юмориста обладает большой грудью и является участницей проекта "Однажды в России".
Paparazzi.ru 07:55
26
Наука

Внедрение одного гена превратило самок комаров в самцов

Ученые из Virginia Tech изучили геном комара Aedes aegypti, который встречается на юге России и переносит различные заболевания, и нашли способ снизить его популяцию.
Evo-rus.com 05:00
13
Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
11
Происшествия

Начальник отдела МВД Судака задержан при получении взятки

«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.
REGNUM 09:23
Политика

«Наращивать устойчивость экономики»: Путин обсудил бюджет

Владимир Путин провел совещание по бюджету на ближайшие три года.
РИА Новости 08:05
10
Политика

Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
20
Футбол

«Челси» намерен купить Облака и может включить в сделку Кепу

Согласно источнику, лондонский клуб оценивает 27-летнего голкипера как минимум в 100 млн фунтов, но хотел бы включить в сделку одного из игроков, чтобы сбить цену.
Soccer.ru 13 июля в 22:02
Политика

Мальта открыла въезд для туристов из 28 стран

Культуромания 07:41
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное