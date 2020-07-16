с чего всё началось

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Экономика Расходы россиян на ремонт квартир и дач выросли на 55% В период самоизоляции с мая по июнь 2020 года россияне, как и в кризисные 2015–2016 годы, вновь вернулись к отдыху и ведению хозяйства на дачах, а их расходы на стройку и DIY-товары выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 2

Здоровье Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения Ситуация на границе Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля в сопредельных Товузском и Тавушском районах, близ села Мовсес, где дислоцированы боевые посты. 1,2K

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Политика Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией» Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. 123

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Шоу-бизнес Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской. 110

Футбол Агент Гайча заявил, что футболист подписал контракт с ЦСКА Москва, 16 июля 2020, 13:20 — REGNUM Футбольный агент Матиас Фавано заявил, что нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал контракт с московским ЦСКА.

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