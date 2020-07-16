с чего всё началось

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Общество За сутки в Татарстане выявлено еще 33 случая коронавируса 16 июля в Татарстане зарегистрировано еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Экономика «АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22% Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 258

Общество Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков. 115

Происшествия Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области. 47

Спорт Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат 91 спортсмен из Великобритании для улучшения результатов на домашней Олимпиаде в 2012 году тестировал на себе экспериментальное вещество. 1

Политика Курорты Болгарии без преград: карантин и тесты на коронавирус отменили С 16 июля Болгария собирается обновить список стран, граждане которых могут приезжать на отдых без обязательного двухнедельного карантина или тестов на коронавирус. 2

Кино В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 597

Происшествия ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Гаджеты Спрогнозирована производительность Zen 3: 20 % прироста и победа над Intel в играх В удельном выражении на каждый комплекс CCX теперь приходится вдвое больше кеш-памяти третьего уровня, и это позволяет надеяться, что потребительские процессоры Vermeer проявят себя в играх лучше предшественников, обойдя конкурентов марки Intel.

Общество В Совфеде оценили идею штрафа в 50 тысяч рублей для шумных соседей Предложение установить штрафы в размере до 50 тыс. рублей за нарушение режима тишины ночью в многоквартирных домах вряд ли найдёт поддержку, заявил RT первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. 497

Политика «Патриоты» под Радой протестуют против обучения на русском языке Под Верховной Радой собрались «патриоты», которые выступают против закона депутата Максима Бужанского.

Общество Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня. 110

Происшествия Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. 110

Общество Российские врачи выявили 6428 новых случаев коронавируса за сутки Новые случаи COVID-19 инфекции подтвердили в 85 регионах РФ, говорится в сообщении оперштаба.