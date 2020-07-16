с чего всё началось

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 15

Армия и оружие Разведка США засекла повышенную готовность ПВО Ирана По данным американской разведки, сегменты противовоздушной обороны Ирана были приведены в состояние повышенной готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и некоторых других событий.

Здоровье Шестеро пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки Общее число умерших достигло 142 За последние 24 часа в Алтайском крае умерло еще шесть человек с подтвержденным коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. 730

Общество Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.

Происшествия На Сахалине группу мигрантов заподозрили в домогательствах к мальчикам По словам заявительницы, группа неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от 7 до 9 лет. 23

Энергетика Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3% Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. 2,8K

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 416

Политика Памфилова выступила за перенос единого дня голосования В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС. 563

Здоровье Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц. 41

Гаджеты Lenovo анонсировала игровые ноутбуки с APU Ryzen 4000H Ранее появилась информация о том, что этим летом и осенью компания Lenovo планирует выпустить новые игровые ноутбуки с APU (серией 64-разрядных гибридных микропроцессоров от Advanced Micro Devices) Ryzen 4800H.