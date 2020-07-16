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Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.В источнике
С чего всё началось
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБКвчера в 00:00
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Русские оффшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

ГЛАС.RUвчера в 02:45

Бизнесу в «русских офшорах» предложили снизить ставку на дивиденды за рубеж

Компаниявчера в 04:42

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку в 5% вместо 15% при выводе дивидендов за рубеж

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В «российских оффшорах» ставку налога на дивиденды хотят снизить до 5%

ИА Клерк.Рувчера в 03:52

Новыми льготами заманивают резидентов офшора на Русском

Deita.ruвчера в 16:15

Русские офшоры предлагают ставку 5% на дивиденды

Долг.рфвчера в 00:48

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

РБКвчера в 00:00
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Прибывающих в Россию сограждан обяжут заполнять форму на госуслугах

«Российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трех календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус, на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на русском языке», — говорится в посте.
Известиявчера в 10:31
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В No Man’s Sky добавляют элементы хоррора с новыми заброшенными кораблями

Игроки, в одиночку или в компании товарищей, смогут исследовать их в поисках ресурсов и историй, однако суда окажутся не совсем заброшены — на некоторых из них из-за сбоя в работе местных систем, например, появилась новая форма жизни.
Игромания.рувчера в 10:00
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Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газетавчера в 14:10
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Минфин Украины заявил об исчерпании фонда для борьбы с коронавирусом

13 апреля Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год в связи с распространением коронавируса и создала специальный фонд для борьбы с пандемией на сумму 64,7 млрд гривен (около $2,4 млрд).
ТАССвчера в 11:06
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Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

Бывший футболист Евгений Савин, который в настоящее время ведет популярный YouTube-канал "КраСава", собрал десять миллионов рублей для семьи умершего игрока "Локомотива" Иннокентия Самохвалова.
РИА Новостивчера в 04:13
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