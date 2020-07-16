Экономика
РБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
Политика
Эстония призвала укреплять военную сферу для борьбы с РФ и КНР
Глава государства добавила, что нужно укреплять не только дипломатические позиции, но и военные, поскольку российская сторона якобы непредсказуема.
ПолитРоссия 02:20
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
Украинская телеведущая лишилась переднего зуба во время прямого эфира
Передний зуб выпал изо рта журналистки, когда та читала новости на телевидении.
Экономика сегодня вчера в 09:14
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Происшествия
На Сахалине директор фирмы украл почти 50 млн рублей при строительстве детсада
На Сахалине строительная компания по подложным документам получила оплату за исполнение госконтракта по строительству детского сада и присвоила себе более 48 миллионов рублей.
Life.ru 01:48
Армия и оружие
Разработчик рассказал, за счет чего БТР спас военных полицейских РФ при подрыве в Сирии
Бронетранспортер БТР-82А сумел спасти жизни российским военным полицейским при подрыве в Сирии во вторник благодаря прочной оригинальной конструкции бронекорпуса и антиосколочной защите (АОЗ), сообщил ТАСС в среду гендиректор производящего эти машины ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
ТАСС вчера в 12:38
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Газета.Ru вчера в 11:35
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика
RT на русском вчера в 23:27
Экономика
В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%
После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия вчера в 06:18
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество
В Роспотребнадзоре сообщили об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России популяционный иммунитет к коронавирусу составляет 26 %.
Газета.Ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Газета.Ru вчера в 01:40
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Наука
Швейцарский иммунолог усомнился в наличии бессимптомного коронавируса
Микробиолог и почетный профессор, работавший некогда директором Института иммунологии Бернского университета, Беда Штадлер высказал свои сомнения по поводу того, что есть люди, носители коронавирусной инфекции, которые на самом деле не испытывают никаких симптомов заболевания.
Что происходит вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Цой ответила на обвинения во лжи насчет коронавируса
Московский Комсомолец 02:15
Происшествия
Заместителя мэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Томск, 16 июля 2020, 09:18 — REGNUM Утром 16 июля силовики задержали заместителя мэра Томска в его рабочем кабинете.
REGNUM 02:18
Здоровье
Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией
Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
REGNUM вчера в 16:23
Политика
Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню
Китай решил наказать американского производителя оружия за продажу своей продукции Тайваню, передает агентство «Синьхуа».
ToDay News Ufa вчера в 02:02
Авто
ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти
На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
Фигурное катание
Хореограф рассказал, что Тутберидзе просила Щербакову покинуть группу
РЕН ТВ вчера в 09:15
Общество
Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка
Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
Авто
Седан Toyota Camry обновился в Северной Америке
В США дебютировала обновлённая четырёхдверка Toyota Camry.
Autorating.ru вчера в 14:54
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Илья Авербух строит новый особняк для Лизы Арзамасовой
Автор и ведущая передачи «Фигурвью» Елена Родина рассказала, что из-за Арзамасовой Авербух начал строить новый особняк и в ближайшее время намерен туда переехать вместе с актрисой.
Экспресс газета 00:38