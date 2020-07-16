Экономика
РБКБизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
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Футбол
Дзюба забил 17-й мяч в текущем сезоне РПЛ
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче 29-го тура РПЛ забил 17-й мяч в текущем сезоне.
RT на русском вчера в 15:22
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Финансы
Официальный курс евро на четверг вырос до 80,84 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,62 копейки — до 80,8392 рубля, курс доллара опустился на 32,77 копейки — до 70,7998 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ вчера в 05:26
Общество
Госдума приняла поправки о начислении штрафа «Норникеля» в бюджет РФ
Москва, 15 июля 2020, 13:40 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении поправок в Бюджетный кодекс приняла нормы о зачислении в федеральный бюджет средств штрафов за причиненный вред водным объектам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUM вчера в 06:40
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Происшествия
Понасенков отверг обвинение в травле историка Соколова
Газета.Ru вчера в 11:21
Общество
Жителям Арктики упростят возможность бесплатного получения земли
Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем. В августе 2019 года ФИС "На Дальний Восток" начала работу на территориях Забайкальского края и Бурятии, ранее вошедших в состав ДФО.
Интерфакс вчера в 10:23
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM вчера в 15:29
Здоровье
Бессрочное продление масочного режима предложили в Роспотребнадзоре
В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима.
Псковское агентство информации 02:47
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 14 июля в 05:55
Армия и оружие
Россия разместит ракеты вблизи ЕС, если в Европе появятся ракеты США
Господин Грушко считает, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос, в сторону которого «движутся США».
Коммерсантъ 02:54
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
РБК вчера в 18:51
Происшествия
В Волгоградской области второй день ищут 16-летнюю девушку
РИА Новости вчера в 12:07
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Футбол
ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча
Российская газета 02:10
Единоборства
Российский боец Петр Ян вернулся в Екатеринбург с поясом чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) одолел бразильца Жозе Альдо.
Известия вчера в 20:09
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Общество
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com 01:54
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Армия и оружие
«Эпоха господства С-500 «Прометей»: Россия создала зенитный комплекс, превосходящий все существующие
Россия смогла всех удивить, создав новый зенитный комплекс, превзошедший все существующие оборонительные системы в мире, пишет египетское издание Sasapost.
Военное обозрение 01:51
Футбол
Сегодня «Локомотив» встретится с ЦСКА
Букмекерские конторы признали фаворитом матча армейцев. Поставить на победу ЦСКА можно по коэффициенту 2,41.
ГЛАС.RU вчера в 23:23
Экономика
«Полюс» в I полугодии сохранил добычу золота на уровне 1,285 млн унций
"Полюс" в первом полугодии 2020 года добыл 1,285 миллиона унций золота, что практически соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 02:14
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Илья Авербух строит новый особняк для Лизы Арзамасовой
Автор и ведущая передачи «Фигурвью» Елена Родина рассказала, что из-за Арзамасовой Авербух начал строить новый особняк и в ближайшее время намерен туда переехать вместе с актрисой.
Экспресс газета 00:38